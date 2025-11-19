Miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Olay, 22 Temmuz'da saat 08.00 sıralarında Esadiye köyünde meydana geldi. Muhammet Zeytin, aralarında miras anlaşmazlığı bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in evinin önünde beklemeye başladı.

Miras kavgasında kan aktı: Bir kişi 4 akrabasını bıçakladı

Muhammet Zeytin, bir süre sonra evinden çıkan kardeşine, otomobiline bindiği sırada pompalı tüfekle 5 el ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hızır Zeytin hayatını kaybetti, ağabeyi kaçtı. Hızır Zeytin, otopsi işlemlerinin ardından Esadiye köyünde toprağa verildi.

ORMANDA TERMAL DRONLA YERİ TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Ormana kaçtığı saptanan şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, Muhammet Zeytin’in yerini termal kameralı dronla tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 asayiş komando timi ve 4 asayiş timi ile bölgeye operasyon yapıldı. Çevresi sarılan Muhammet Zeytin, olaydan 16 saat sonra yakalandı. Jandarmadaki ifadesinde; kardeşinden alacağı olduğunu ve miras nedeniyle husumetli olduğunu söyleyip, cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Muhammet Zeytin, tutuklandı.

MİRASTAN DAHA FAZLA HİSSE TALEP ETMİŞ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Muhammet Zeytin’in, 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen iddianamede, baba A.Z.'nin 2022 yılında hayatını kaybetmesinin ardından aile içerisinde zaman zaman miras nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladığı belirtildi. Muhammet Zeytin'in mirastan daha fazla hisse talep etmesi nedeniyle kardeşler arasında mal paylaşımının yapılamadığının belirtildiği iddianamede; Hızır Zeytin’in olaydan 7 ay önce ağabeyine kar marjı yüksek olan inşaat işini verdiği ancak buna rağmen kardeşler arasındaki miras tartışmasının devam ettiği ifade edildi.

ARACINA BİNİP, GİDEN KARDEŞİNE 5 EL ATEŞ ETMİŞ

Olaydan bir gece önce kendi aracını, bitişiğinde oturan kardeşinin evinin önüne, aracını çıkarmasını engelleyecek şekilde park eden Muhammet Zeytin'in, mirastan kalan parasını getirmeden aracını çekmeyeceğini söylediği, bunun üzerine Hızır Zeytin'in, 'Burada kan akacak' diyerek kendi aracının yanına geçtiği iddianamede belirtildi. İddianamede; Muhammet Zeytin'in ateşe hazır haldeki tüfeğiyle evden dışarı çıktığı da kaydedildi. Kardeşinin oğlu, eşi, diğer kardeşi İ.H.Z. ve kardeşine siper olan annesi H.Z.'ye rağmen aracına binerek uzaklaşmak isteyen Hızır Zeytin'e peş peşe 5 el ateş eden Muhammet Zeytin'in kaçarak, ormana saklandığı da iddianamede yer aldı.

KENDİNİ KORUMAK İÇİN ATEŞ AÇMIŞ

Gözaltına alındıktan sonra jandarmada susma hakkını kullanarak ifade vermeyen sanığın, savcılıkta verdiği ifadede; kardeşiyle alacak hususunda konuşmadığını, diğer işverenlerle görüştüğünü söylediği öğrenildi. Kardeşiyle eskiye dair bir husumetinin de olmadığını iddia eden ve yaşananları kardeşler arasında olabilecek ufak tefek mesele olarak nitelendiren Muhammet Zeytin, miras olayının eskiden kalan bir dosya olduğunu, mahkeme kararına herkesin uyduğunu öne sürdü. Olay gününde yan yana park ettikleri aracı nedeniyle kardeşinin çıkamadığını, annesiyle birlikte açık olan penceresine gelerek çekmesini istediğini, bu arada kardeşinin ruhsatsız tabancayı kendisine doğrulttuğunu iddia eden Zeytin, aracına giden kardeşinin kendisini vuracağını düşünerek ateş etmeye başladığını söyledi. Kendini korumak amacıyla hareket ettiğini ve öldürme amacıyla ateş etmediğini iddia eden sanık hakkında hazırlanan iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.