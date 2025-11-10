Miras kavgasında kan aktı: Bir kişi 4 akrabasını bıçakladı

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak’ta meydana geldi.

Akrabalarının bulunduğu bağ evine gelen Ş.P. iddiaya göre, miras meselesi nedeniyle akrabaları ile tartışmaya başladı.

4 AKRABASINI BIÇAKLA YARALADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P, cebinden çıkardığı bıçakla akrabaları İ.T, D.T, Ş.P. ve Y.P'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Tedavisi süren yaralılırdan Ş.P. ve Y.P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Ş.P.'yi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.