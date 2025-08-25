Minibüs bir anda alev topuna döndü!

Yayınlanma:
Siirt’te park halinde bulunan bir minibüs bir anda alev aldı. Minibüs alev topuna dönerken olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Siirt’te, Alan Mahallesi’nde bulunan Kazımiye Medresesi yanında sabah saatlerinde meydana gelen olayda, S.K. isimli vatandaşa ait olan minibüs park halindeyken bir anda alev aldı. Yangını fark eden çevredeki yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

whatsapp-image-2025-08-25-at-12-44-08.jpeg

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.



Kaynak:DHA

