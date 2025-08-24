Adana'daki orman yangını kontrol altında

Adana'daki orman yangını kontrol altında
Yayınlanma:
Adana’da bugün saat 16.30 sıralarında alev alan bir otomobilden ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana’nın Pozantı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tekir-Eskonacık mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

adana-orman-yangini-2-1.jpg

Rüzgarın etkisiyle otomobildeki alevler, ormana sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.

adana-orman-yangini-2.jpg

Araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ormandaki yangının kontrol altına alınması için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter ve 2 uçak ile 50 personel ile müdahalesi başlatıldı.

adana-orman-yangini-4.jpg

KONTROL ALTINA ALINDI

Otoyolda alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

adana-orman-yangini-6.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

