Adana'daki orman yangını kontrol altında

Adana’nın Pozantı ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tekir-Eskonacık mevkisinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Rüzgarın etkisiyle otomobildeki alevler, ormana sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.

Araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Ormandaki yangının kontrol altına alınması için 5 arazöz, 2 tanker, 2 helikopter ve 2 uçak ile 50 personel ile müdahalesi başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Otoyolda alev alan otomobilden rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.