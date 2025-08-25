Marmara Adası'nda orman yangını!
Yayınlanma:
Marmara Adası’nda orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlerle müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Okullar Mahallesi’ndeki ormanda çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için mücadelesi sürüyor.
GEMİ İLE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ
Balıkesir Marmara Adası Okullar Mahallesi’ndeki çıkan orman yangını devam ederken, bölgeye Erdek Limanı’ndan gemi ile 10 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangına müdahaleye gelen bir itfaiye aracı bölgeye çıkarken arıza yaptı.
Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.