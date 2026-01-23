Minguzzi ölümünün birinci yılında anıldı! Dilek İmamoğlu da katıldı

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde salı pazarına kaykay malzemesi almak için giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırıyla hayata gözlerini yummuştu. Minguzzi’nin ölüm yıldönümünde, Kadıköy’de Salıpazar’ın yanındaki parkta anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene yüzlerce kişi katıldı.

DİLEK İMAMOĞLU DA KATILDI!

Düzenlenen törende, aileler tarafından adalet talebi yükselirken anne Yasemin Minguzzi ve baba Andre Minguzzi törende hazır bulundu. Çok sayıda siyasetçi de Minguzzi ailesine destek vermek amacıyla törene katılırken İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da Yasemin Minguzzi’nin yanında yer aldı.

Anma törenine katılan vatandaşlar, “Ahmet için adalet” ve “Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık” sloganları atarken konuşma yapan Yasemin Minguzzi, “Söylediğim gibi, korksunlar benden. Katile çocuk diyen, her kim diyorsa, hakkımı helal etmiyorum. Bir yıl boyunca yasa çıkmadı, hakkımı helal etmiyorum. Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum, bu böyle biline” ifadelerini kullandı.

YILMAZ TUNÇ’A SESLENDİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Sözlerinin devamında, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum, hakkımı helal etmiyorum. Yılmaz Tunç, duy sesimi. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Durmayacağım, korksunlar benden.” diyen Minguzzi, “Bu yasa zaten Ahmet'e yaramıyordu, bakın Atlas için de bir şey olmayacak. Annesi 24 yıl yatacağını zannediyor ama böyle bir şey yok biliyorsunuz. 4 yıl yatacak, ne demek bu? El bebek, gül bebek büyütelim bu mudur? En son Atlas, şimdi sıra kimde? Yazıklar olsun. Çıksın bu yasa.” sözlerini sarf etti.

“BURADA BİR BABA OLARAK DURUYORUM”

Yasemin Minguzzi’nin ardından konuşan Andre Minguzzi ise, “Burada bir baba olarak duruyorum. Öfkeyle değil, sorumlulukla. Bugün oğlumun, Mattia Ahmet’in hayatını kaybettiği yerdeyim. Burası bir yaşam alanı olmalıydı ama bir ailenin ve bir toplumun vicdanında derin bir yara oldu. Mattia bir sembol değildi, o bir çocuktu, bir evlattı. İki kültür arasında bir köprüydü ve çocukları koruması gereken bir dünya, onu koruyamadı” ifadelerini kullandı.

“Yarım kalan ama unutulmayan bir hayat. Bu heykel acı için yapılmadı, hafıza ve sorumluluk için yapıldı. Bu eseri yaratan çok değerli dostum Savaş Güleç’e kalpten teşekkür ediyorum. Bugün adalet tam olarak yerini bulmadı. Karara saygı duyuyoruz ama kabul etmiyoruz. Sorumluların unutulmasına izin vermeyeceğiz.” diyen Andre Minguzzi, “Bir baba olarak, bir insan olarak, nefret etmeden ama geriye adım atmadan adalet ve gerçeği aramaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Andre Minguzzi, ifadelerinin devamında “Bu heykel burada kaldığı sürece şunu hatırlatsın, öldürülen her çocuk bütün toplum için bir kayıptır. Mattia, bizim duruşumuzda yaşıyor.” sözlerini sarf etti.

AHMET MİNGUZZİ İÇİN ANIT YAPILDI!

Anma töreninde, Mattia Ahmet Minguzzi için anıt yapıldı. Bir kaykayın üzerinde yer alan güvercinlerin bulunduğu anıtı, Kadıköy’de Salı Pazarı’nın girişine yerleştirildi.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TÖRENE KATILDI!

Anma törenine çok sayıda siyasi isim katılırken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da törene katıldığı görüldü.