Lise eğitimi için 'yurtdışı' göçü başladı: Fiyatlar 23 bin Euro'dan başlıyor!

Son yıllarda Türkiye'deki eğitim harcamalarında yaşanan artış ve globalleşen kariyer hedefleri, velileri ve öğrencileri alternatif arayışlara itti. Üniversite eğitimini yurtdışında planlayanlar, bu süreci artık lise seviyesine kadar çekti. Beyzanur Özer'in haberine göre; yurtdışında lise okumak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor.

Bu talebin arkasında yatan iki temel neden ise dikkat çekici: Türkiye'de yükselen özel okul ücretleri ve yurt dışında üniversiteye olan talebin artması.

TÜRKİYE'DEKİ ZAMLAR ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Özellikle büyükşehirlerdeki özel okul fiyatlarının katlanarak artması, velileri "Türkiye'de bu ücreti ödemek yerine yurtdışında okutmak daha mantıklı mı?" sorusuna yöneltti. Sadece üniversite düzeyinde değil, lise çağındaki gençler için de bavulların toplanma sıklığı arttı. İstatistikler, son yıllarda lise eğitimi için yurtdışına yönelik talebin gözle görülür şekilde yükseldiğini doğruluyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN 4 ÜLKE VE KABUL ŞARTLARI

Yurtdışında lise eğitimi almak isteyenler için en kritik şartların başında yabancı dil geliyor. Öğrencinin gideceği ülkenin ana diline hakim olması veya eğitim dilini bilmesi şartlar arasında ilk sırada yer alıyor.

Peki Türk öğrenciler en çok hangi ülkeleri tercih ediyor? İşte popüler destinasyonlar:

İngiltere

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

MERKEZİ SINAV YOK, OKUL BAZLI DEĞERLENDİRME VAR

Türkiye'deki LGS gibi merkezi bir yerleştirme sisteminin aksine, yurtdışında liselere giriş için genel ve tek bir sınav uygulanmıyor. Sistem ülkeden ülkeye, hatta okuldan okula değişiklik gösteriyor. Her okul, öğrenci kabulünde kendi sınavını veya kriterlerini geçerli sayabiliyor. Bu da öğrencilere farklı yetenek ve akademik başarılarına göre çeşitli kapıların açılmasına olanak tanıyor.

Özel okul için evler arabalar satılır hale geldi

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTEYE "KOLAY GEÇİŞ" AVANTAJI

Konuyla ilgili NTV'ye önemli değerlendirmelerde bulunan Yurtdışı Eğitim Uzmanı Metin Koç, lise eğitimini yurtdışında almanın stratejik bir avantajına dikkat çekti.

Koç, yurtdışında lise okuyan bir öğrencinin, eğitim aldığı ülkedeki veya diğer ülkelerdeki üniversitelere geçişinin çok daha kolay olduğunu vurguladı. Adaptasyon sürecini lisede atlatan öğrenciler, üniversite kabul süreçlerinde bir adım öne çıkıyor.

Uzman isim Metin Koç, mevcut durumu şu sözlerle özetledi:

"Yurtdışında lise okumaya son yıllarda talep ciddi derecede arttı diyebiliriz."

İŞTE MERAK EDİLEN FİYATLAR: 23 BİN EURO'DAN BAŞLIYOR

Velilerin en çok merak ettiği konu olan eğitim maliyetleri hakkında da bilgi veren Koç, Avrupa ve Amerika arasındaki fiyat makasını ortaya koydu.

Yurtdışı Eğitim Uzmanı Metin Koç'un aktardığı bilgilere göre güncel fiyat aralıkları şöyle:

Avrupa'da lise eğitimi: Fiyatlar ortalama 23 bin Euro seviyesinden başlıyor ve okulun niteliğine göre 35 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor.

Amerika'da (ABD) lise eğitimi: Okyanus ötesinde ise fiyatlar biraz daha değişkenlik gösteriyor. ABD'de lise eğitimi için yıllık ücretler 25 bin Dolar ile 50 bin Dolar arasında değişiyor.

Türkiye'deki özel okul fiyatlarının bu rakamlarla yarışır hale gelmesi, döviz bazlı ödeme yapılmasına rağmen yurtdışı eğitimini cazip bir seçenek olarak masada tutmaya devam ediyor.