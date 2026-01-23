MHP'den yargı bağımsızlığı mesajı

MHP’li Feti Yıldız, yargı bağımsızlığının sadece anayasal bir ilke değil, hâkimlerin vicdani kanaatini güvenle oluşturabildiği bir ortam olduğunu ifade ederken adaletin söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesiyle sağlanabileceğini vurguladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyasından yaptığı Cuma paylaşımında yargı bağımsızlığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yıldız, yargı bağımsızlığının yalnızca anayasal metinlerde yer alan normatif bir ilke olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken “adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesinin” sadece söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesi ile sağlanacağını söyledi.

MHP'DEN YARGI BAĞIMSIZLIĞI MESAJI

Paylaşımında yargı bağımsızlığını, yargı mensuplarının vicdani kanaatlerini oluştururken hissettikleri psikolojik ve mesleki güvenceyle ilişkilendiren Yıldız, adaletin ancak güçlü ve nitelikli hukukçuların varlığıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Hukukun üstünlüğü, kanunların gücü ve keyfi uygulamaların asgariye indirilmesinin adaletin tesisinde temel unsurlar olduğuna dikkat çeken Yıldız, “adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesi” gerektiğini belirtti.

Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız varMurat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var

Bu anlayışın yalnızca sözde kalmaması, davranışlara da yansıması gerektiğini vurgulayan Yıldız, paylaşımının sonunda "Şu mübarek günlerde hepimize basiret, hidayet, merhamet, ilim ve irfan ver, bizi adaletten ayırma” dileğinde bulundu.

Feti Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

Yargı bağımsızlığı, yalnızca anayasal metinlerde yer alan normatif bir ilke değil, yargı mensubunun vicdani kanaatini oluștururken hissettiği psikolojik ve mesleki güvence hissidir. Adalet,güçlü ve nitelikli hukukçuların varlığı, kanunların gücü,hukukun üstünlüğü, keyfi uygulamaların asgari indirilmesi ve adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesi, bunun sadece söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesi ile sağlanır. Şu mübarek günlerde hepimize basiret, hidayet,merhamet, ilim ve irfan ver, bizi adaletten ayırma , Gözümüzü haramdan, dilimizi kırıcı sözden,kalbimizi kibirden muhafaza eyle, rahmetini bereketini üzerimizden eksik etme Allahım . Hayırlı Cumalar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

