MHP'den yargı bağımsızlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyasından yaptığı Cuma paylaşımında yargı bağımsızlığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yıldız, yargı bağımsızlığının yalnızca anayasal metinlerde yer alan normatif bir ilke olarak görülmemesi gerektiğini vurgularken “adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesinin” sadece söze değil davranışlara yansıyacak şekilde yer etmesi ile sağlanacağını söyledi.

MHP'DEN YARGI BAĞIMSIZLIĞI MESAJI

Paylaşımında yargı bağımsızlığını, yargı mensuplarının vicdani kanaatlerini oluştururken hissettikleri psikolojik ve mesleki güvenceyle ilişkilendiren Yıldız, adaletin ancak güçlü ve nitelikli hukukçuların varlığıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Hukukun üstünlüğü, kanunların gücü ve keyfi uygulamaların asgariye indirilmesinin adaletin tesisinde temel unsurlar olduğuna dikkat çeken Yıldız, “adaletin mülkün temeli olduğuna dair inancın kökleşmesi” gerektiğini belirtti.

Bu anlayışın yalnızca sözde kalmaması, davranışlara da yansıması gerektiğini vurgulayan Yıldız, paylaşımının sonunda "Şu mübarek günlerde hepimize basiret, hidayet, merhamet, ilim ve irfan ver, bizi adaletten ayırma” dileğinde bulundu.

