Murat Çalık'ın ailesinden Rize'de adalet çığlığı: ölüme terk edilen bir evladımız var

Rize'nin Çayeli ilçesi, bugün adalet ve vicdan nöbetine sahne oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanlığı ve Çayeli İlçe Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kalabalık, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için "özgürlük" çağrısında bulundu. Annesi Çayelili olan ve bölgenin evladı olarak bilinen Çalık'ın, iki kez kanser tedavisi görmüş olmasına rağmen cezaevinde tutulması ve sağlık hizmetine erişimde yaşadığı skandallar, eylemin ana gündem maddesiydi. Çayeli Meydanı'nı dolduran ailesi, akrabaları ve çevre ilçelerden gelen yurttaşlar, tek ses oldu.

"BİR İNSANI ÖLÜME MAHKÛM ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR"

Eylemde söz alan CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çalık'ın maruz kaldığı uygulamaları 'insan haklarına aykırı' olarak niteleyerek, yaşanan süreci bir 'sağlık skandalı' olarak özetledi. İktidara ve Adalet Bakanlığı'na sert sorular yönelten Deniz, ihmaller zincirini şu sözlerle ifade etti:

"İki kere kanser geçirmiş olan, şu anda ölümle mücadele eden bir kişinin doğru dürüst tedavi edilmesine bile izin verilmemesini kabul etmiyoruz. Tablo ortada; ameliyat yapılıyor, hasta iyileşmeden cezaevine gönderiliyor. 24 saat geçmeden yeniden rahatsızlanıyor. Skandallar bitmiyor; kendi doktorunun olduğu hastaneye değil, başka bir hastaneye götürülüyor, itiraz ediliyor, tekrar cezaevine, oradan tekrar ameliyat olduğu yere... Bu trafik, hasta bir insanı ölüme sürüklemektir. Bu olayı kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz."

Deniz, tutuksuz yargılama çağrısını yinelerken, olası bir felaketin sorumlularını şimdiden uyardı:

"İstenen şey çok basit: Tutuklama devam edebilir ama bu, ölümle mücadele eden bir insan için cezaevi koşullarında olmak zorunda değil. Yarın başkanımızı kaybettiğimizde bunun hesabını kim verecek? Sırf hırs, sırf inat, sırf kendini haklı göstermek adına bir insanı ölüme mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz sonuna kadar başkanımızın yanındayız."

"ŞU AN İŞLETİLEN HUKUK DÜŞMAN HUKUKUDUR"

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ise konuşmasında tarihten çok çarpıcı bir örnek verdi. Çalık'ın sadece hemşerileri değil, "yoldaşları" olduğunu belirten Çervatoğlu, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk referansıyla şu ifadeleri kullandı:

"Kardeş belediyeyiz, hemşeri hukukundan öte yoldaşlık hukukumuz var. Ancak şu an işletilen hukuk, düşman hukukudur. Mehmet Murat Çalık'a hepimiz kefiliz, hiçbir suçu yok ama esir tutuluyor. Bakın tarihe; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, savaş halinde esir düşen Yunan komutanına nasıl davranmıştı? Şimdi ise Cumhuriyet'ten vazgeçmiş bir anlayış, kendi iktidar ve bekaları için yoldaşlarımızı Silivri'de, İzmir'de, Kandıra'da esir tutuyor."

Çervatoğlu, çıkarılan afların niteliğine de dikkat çekerek, "Tacizciye, tecavüzcüye, hırsıza af çıkarıyorsunuz; sokağa salıp aynı suçları işletiyorsunuz ama düşünce suçlularını içeride tutuyorsunuz. Bir an önce başta Mehmet Murat Çalık olmak üzere, hasta tutuklular serbest bırakılmalı. Ekrem İmamoğlu ve Zeydan Karalar ile birlikte tüm yol arkadaşlarımızın bu esaretten kurtarılmasını ve demokratik adımların atılmasını istiyoruz" dedi.

"SUSKUN KALMAK DİLSİZ ŞEYTANDAN FARKSIZDIR"

Basın açıklamasında söz alan Çalık'ın ailesinin feryadı ise meydandaki herkesi duygulandırdı. Uzun yıllar Çayeli'nde siyaset yapan dayısı, yaşananlara "Çocuğumuza zulüm yapılıyor" diyerek tepki gösterdi ve ekledi: "Ben böyle bir durumla hiç karşılaşmadım. Çocuğumuzun rahatsızlığını herkes biliyor. Bu olaylar karşısında susmak, suskun kalmak dilsiz şeytandan farksızdır."

Murat Çalık doktorları bile şaşkına çeviren ameliyat sürecini Halk TV'ye anlattı! 'Bir gün boyunca aç susuz kaldım'

"İDDİANAMESİ BİLE DÜZENLENMEDEN ADETA ÖLÜME TERK EDİLEN BİR EVLADIMIZ VAR"

İddianamenin dahi hazırlanmadığını belirten bir diğer akrabası, "İddianamesi bile düzenlenmeden adeta ölüme terk edilen bir evladımız var. Suçsuz insanların bu şekilde töhmet altında bırakılması kabul edilemez" derken; bir başka aile yakını ise endişelerini şu sözlerle dile getirdi: "İki kanser hastalığını atlatmıştı. Şimdi her gün endişe içindeyiz. Tek isteğimiz Mehmet Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanması ve serbest bırakılması."