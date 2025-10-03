Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısından şoke eden mektup: Aslanlar gibi yatar çıkarız

Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısından şoke eden mektup: Aslanlar gibi yatar çıkarız
Yayınlanma:
Kadıköy’de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında, sanık B.B.’nin diğer tutuklu sanık U.B.’ye yazdığı mektup delil olarak dosyaya girdi. Mektupta, "Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. Canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz 6-7 ay daha dayan seviyorum seni kimseye karışma" ifadeleri yer aldı.

Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda meydana gelen olayda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre tartışma sırasında B.B., Minguzzi'yi 5 yerinden bıçakladı.

Yanındaki diğer şüpheli U.B.'nin ise Minguzzi'yi tekmelediği belirtildi. Yaralı Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti.

Ahmet Minguzzi’nin katilleri engelli raporu mu aldı? İletişim Başkanlığı gündemi sarsan o iddiayı açıkladıAhmet Minguzzi’nin katilleri engelli raporu mu aldı? İletişim Başkanlığı gündemi sarsan o iddiayı açıkladı

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5'inci celsesinde mahkeme, tutuklu 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Ekim'e erteledi. Bu süreçte, sanıklardan B.B.'nin diğer tutuklu sanık U.B.'ye yazdığı mektup ortaya çıktı.

"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"

Sanık B.B.'nin mektubunda, "Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın, babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın, zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan, seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak falan yeme. Mahkemede karşımıza çıkmasın tutanak falan ama kimseye de kendini ezdirme kimseyi de ezme. Düzenini kur baba orada. Benim burada düzenim var" ifadeleri yer aldı.

mektupp.jpeg

Son dakika | Minguzzi davasında ara karar!Son dakika | Minguzzi davasında ara karar!

"YANLIŞ İFADE VERMESE TUTUKLANMAZDI"

B.B.'nin, tahliye olan arkadaşları içinde, "Neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk niye acaba öyle ifade verdi. Yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Valla boş yere kendilerini yaktılar. Bir de senin yaşına ne kadar var. Mektup at bana foto yolla bana. Allah'ın izniyle çıkarız bizde baba. Neyse dostum kendine dikkat et seviyorum seni Allah'a emanet ol" dediği öğrenildi.

SAKINCALI BULUNDU

İnfaz kurumu yönetimi, mektuptaki ifadelerin 'soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği ve suçu-suçluyu övme ve özendirmeye yönelik olduğu' kanaatine vararak mektubu sakıncalı buldu. Mektup dava dosyasına delil olarak eklendi.

Kaynak:DHA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu