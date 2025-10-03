Ahmet Minguzzi’nin katilleri engelli raporu mu aldı? İletişim Başkanlığı gündemi sarsan o iddiayı açıkladı

Ahmet Minguzzi’nin katilleri engelli raporu mu aldı? İletişim Başkanlığı gündemi sarsan o iddiayı açıkladı
Yayınlanma:
İstanbul Kadıköy’de bulunan salı pazarında bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamdan koparılan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davanın dün görülen 5. duruşmasında, sanıkların engelli raporu aldığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İletişim Başkanlığı, söz konusu iddiaları yalanladı.

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan salı pazarında kaykay malzemesi almak için giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, uğradığı bıçaklı saldırıyla hayata gözlerini yummuştu. Cinayete ilişkin dava süreci devam ederken geçtiğimiz gün görülen 5. duruşmada, dört çocuk sanık ilk defa birlikte hakim karşısına çıktı.

Son dakika | Minguzzi davasında ara karar!Son dakika | Minguzzi davasında ara karar!

SANIKLARIN ENGELLİ RAPORU ALDIĞI İDDİA EDİLDİ!

Duruşma sırasında, Minguzzi’nin katil zanlılarının engelli raporu aldığı ileri sürülürken bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Davada mahkeme ara kararını açıklayarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti ve davayı 21 Ekim’e erteledi.

minguzzi2.webp

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Katil zanlıların engelli raporu aldığına ilişkin iddialar hakkında, İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında merhum Ahmet Minguzzi’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak “katile engelli raporu verildi” şeklinde servis edilen iddialar, kamuoyunu manipüle etmeye ve devlet kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının ürünüdür.” ifadelerine yer verildi.

“Doğrusu; Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu’nca düzenlenen 07.05.2025 tarihli raporda, sanığın “nitelikli kasten adam öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu” tespit edilmiştir ve failin Türk Ceza Kanunu uyarınca cezalandırılmasına engel teşkil edecek herhangi bir psikolojik veya fiziksel eksikliği bulunmamaktadır.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Buna karşılık sanık avukatı tarafından dosyaya sunulan belge, cinayetten önce alınmış bir “kaynaştırma raporu” olup, “engellilik raporu” niteliği taşımamaktadır” denildi.

“FAİLİN CEZAİ EHLİYETİNİ ORTADAN KALDIRAN BİR DURUM YOK”

Dolayısıyla failin ceza ehliyetini ortadan kaldıran bir durum yoktur.” denilen açıklamada, “Sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

