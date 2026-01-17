Kahreden mesajlaşma: Atlas Çağlayan'ın annesine Ahmet Minguzzi'nin annesi yazdı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sustalı bıçakla uğradığı saldırıda göğsünden yaralanarak hayatını kaybetti. Birbirini tanımayan iki grubun oturdukları kafede başlayan "yan bakma" tartışması sonucu yaşanan olay, akıllara Kadıköy'deki bit pazarında akranı tarafından bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'yi getirdi.

Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'nin olayın ardından Atlas Çağlayan'ın annesine mesaj yazdığı öğrenildi.

KAHREDEN MESAJLAŞMA: MİNGUZZİ'NİN ANNESİ ATLAS ÇAĞLAYAN'IN ANNESİNE YAZDI

Atlas Çağlayan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından E.Ç. suç aleti sustalı bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'de 'yan baktın' cinayeti! 17 yaşındaki Atlas'ı öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

Evladını kaybeden Gülhan Çağlayan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:“Atlas’ım için adalet istiyorum. Oğlum her gün gittiği kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunu yapanlar 15 yaşında ama çocuk değiller; 15 yaşında caniler. Ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür bunun cezasını çeksinler."

Atlas Çağlayan'ın ölümü akıllara Ahmet Minguzzi cinayetini getirirken Umreye giden Yasemin Minguzzi'nin Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’a mesaj göndererek acısını paylaştığı öğrenildi.

Minguzzi mesajında kendisini tanıtırken, Gülhan Çağlayan ise “İlk aklıma siz geldiniz. Benim de ciğerim yandı sizinle. Şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum” yanıtı ile yürek yaktı.

Yasemin Minguzzi, Mekke’den dönünce en kısa sürede Çağlayan’ı ziyaret edeceğini belirterek, Atlas Çağlayan ve ailesi için de dua ettiğini söyledi.