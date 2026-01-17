Güngören'de 'yan baktın' cinayeti! 17 yaşındaki Atlas'ı öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı!

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Güngören’de bir kafede çıkan ‘yan bakma’ tartışması, 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Olayı gerçekleştiren 15 yaşındaki E.Ç., savcılık ifadesinde tartışma sırasında bıçağı salladığını ve bir kez karnına vurduğunu itiraf etti. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayın detayları ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli E.Ç., savcılık ifadesinde tartışmanın “yan bakma” meselesi yüzünden başladığını söyledi.

Akıllara Minguzzi olayı gelmişti! 17 yaşındaki Atlas'ın katledildiği anlar ortaya çıktıAkıllara Minguzzi olayı gelmişti! 17 yaşındaki Atlas'ın katledildiği anlar ortaya çıktı

Olay, 14 Ocak'ta saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı belirtilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

istanbul-gungorende-atlasi-olduren-s-1120299-332476.jpg

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç (15) üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı.

istanbul-gungorende-atlasi-olduren-s-1120296-332476.jpg

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağlayan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.istanbul-gungorende-atlasi-olduren-s-1120297-332476.jpg

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı öldüren 15 yaşındaki E.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. E.Ç., savcılık ifadesinde, "Ben olay tarihinde A.A.H., S.Y., ve M. isimli arkadaşlarım ile birlikte Güngören’de bulunan bir kafeye gittim. Arkadaşlarımla birlikte kafeden çıktım. Kafenin önünde olduğum, başka bir grup içinde bulunan olay sonucunda ismini öğrendiğim Atlas Çağlayan bana 'ne bakıyorsun' diyerek küfretti. Üzerime geldi. Ben de üzerimde bulunan bıçağı çıkartarak salladım. Karnına bir kez bıçağı vurdum. Sonrasında çocuğu yere yatırdılar. Yanımda bulunan arkadaşlar da beni darbederek hakaret ettiler. Ben orada beklemeye başladım. Yanımda bulunan arkadaşım A.A.H., bana bıçağı vermemi söyledi ben de elimdeki bıçağı ona verdim. Bıçağı elinde tutarken kafede bulunanlar bıçağı yere atmasını söylediler. Arkadaşım da bıçağı yere attı. Polisler geldiğinde beni kafede yakaladılar. Bıçağı teslim aldılar. Daha önce Atlas Çağlayan’ı tanımam suçlamaları anlattığım hali ile kabul ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

