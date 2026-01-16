Akıllara Minguzzi olayı gelmişti! 17 yaşındaki Atlas'ın katledildiği anlar ortaya çıktı

Akıllara Minguzzi olayı gelmişti! 17 yaşındaki Atlas'ın katledildiği anlar ortaya çıktı
Yayınlanma:
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Kamuoyunda büyük üzüntü yaratan ve akıllara Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getiren olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Kadıköy'deki bitpazarında işlenen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini akıllara getiren olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ATLAS BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

istanbul-gungorende-yan-baktin-kavg-1118986-332100.jpg
Atlas Çağlayan

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç. üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

istanbul-gungorende-17-yasindaki-atla-1119709-332303.jpg

Görüntülerde, içeride oturan grup dışarı çıkıyor.

istanbul-gungorende-17-yasindaki-atla-1119705-332303.jpg

Dışarda tartışmanın ardından kavga başlıyor. Kavga sırasında yaralanan Atlas'ın yere düştüğü görülüyor.

1536x864-cmsv2-2bfe6ced-9d6e-5cef-95e7-6500e30210e6-9110866.webp
Mattia Ahmet Minguzzi

15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi

AKILLARA MINGUZZI CİNAYETİ GELDİ

Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi; bitpazarında arkadaşlarıyla gezerken 15 ve 16 yaşındaki iki çocuğun bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak:DHA

Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
E-imza skandalında 322 sanıklı dev dava: "Başkan adayı oldun sana diploma ayarlayalım"
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
Son Dakika | Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!
X çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!