Akıllara Minguzzi olayı gelmişti! 17 yaşındaki Atlas'ın katledildiği anlar ortaya çıktı

İstanbul'un Güngören ilçesinde, aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıktı.

Çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanması sonucu hayatını kaybetti.

Kadıköy'deki bitpazarında işlenen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini akıllara getiren olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

17 YAŞINDAKİ ATLAS BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, 15 yaşındaki E.Ç. üzerinde bulunan ve sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğüs bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çağlayan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı.

E.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, içeride oturan grup dışarı çıkıyor.

Dışarda tartışmanın ardından kavga başlıyor. Kavga sırasında yaralanan Atlas'ın yere düştüğü görülüyor.

AKILLARA MINGUZZI CİNAYETİ GELDİ

Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi; bitpazarında arkadaşlarıyla gezerken 15 ve 16 yaşındaki iki çocuğun bıçaklı saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybetmişti.