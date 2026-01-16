15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Merter Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelen korkunç olayda, 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken iki grup restorandan dışarıya çıktı.

Hakan Çakır cinayetinde sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu!

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Sokakta yaşanan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen aile de sinir krizi geçirdi.

Bıçakla yaralanan Atlas Çağlayan, sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki çocuk, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

“YAN BAKMA” NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Korkunç olayın ardından polis ekiplerinin çalışmaları sırasında, kavganın sebebinin “yan bakma” olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI!

Diğer yandan, şüpheli E.Ç. ve arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

ACILI ANNE: KATİL ÖMÜR BOYU İÇERDE KALSIN

EnSonHaber’den Rojda Altıntaş’a konuşan anne Gülhan Çağlayan, "Atlas oğlum evdeydi. Ben işten geldim. Evimizin bir arka sokağındaki kafeye gitti. 'Kardeşimin yanına gidiyorum' dedi. Gitti, yarım saat sonra bu olay gerçekleşti. İkizi olan kardeşi aradı, 'Kardeşimi öldürdüler' dedi.” ifadelerini kullandı.

“Hiç tanımıyorduk. Kafede karşılaşmışlar. Kafede husumet olmuş. Dışarıya çıkarmışlar. 16 yaşındaydı, lise 3 öğrencisiydi” sözlerini sarf eden anne, “Buradan herkese seslenmek istiyorum. Basına, sanatçılara, devlet büyüklerine sesleniyorum. Katil ömrü boyunca içerde kalsın." dedi.