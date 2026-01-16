15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi

15 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki çocuğu öldürdü! Acılı anne feryat ederek yetkililere seslendi
Yayınlanma:
İstanbul'un Güngören ilçesinde meydana gelen “yan bakma” tartışmasında, 15 yaşındaki E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Çağlayan, kaldırıldığı hastanedeki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken E.Ç. ve arkadaşları, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acılı anne, "Devlet büyüklerine sesleniyorum. Katil ömrü boyunca içerde kalsın" ifadelerini kullanarak isyan etti.

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Merter Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana gelen korkunç olayda, 18 yaşından küçük oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken iki grup restorandan dışarıya çıktı.

Hakan Çakır cinayetinde sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu!Hakan Çakır cinayetinde sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu!

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ!

Sokakta yaşanan kavgada, 15 yaşındaki E.Ç., 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alarak olay yerine gelen aile de sinir krizi geçirdi.

Bıçakla yaralanan Atlas Çağlayan, sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 16 yaşındaki çocuk, doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

atlas.jpg

“YAN BAKMA” NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Korkunç olayın ardından polis ekiplerinin çalışmaları sırasında, kavganın sebebinin “yan bakma” olduğu ortaya çıktı.

aglayan.jpg

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI!

Diğer yandan, şüpheli E.Ç. ve arkadaşları, olayda kullanılan bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

tlas2.jpg

ACILI ANNE: KATİL ÖMÜR BOYU İÇERDE KALSIN

EnSonHaber’den Rojda Altıntaş’a konuşan anne Gülhan Çağlayan, "Atlas oğlum evdeydi. Ben işten geldim. Evimizin bir arka sokağındaki kafeye gitti. 'Kardeşimin yanına gidiyorum' dedi. Gitti, yarım saat sonra bu olay gerçekleşti. İkizi olan kardeşi aradı, 'Kardeşimi öldürdüler' dedi.” ifadelerini kullandı.

“Hiç tanımıyorduk. Kafede karşılaşmışlar. Kafede husumet olmuş. Dışarıya çıkarmışlar. 16 yaşındaydı, lise 3 öğrencisiydi” sözlerini sarf eden anne, “Buradan herkese seslenmek istiyorum. Basına, sanatçılara, devlet büyüklerine sesleniyorum. Katil ömrü boyunca içerde kalsın." dedi.

Kaynak:AA

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Türkiye
Bartın'da 12 yıllık 'zemin etüdü' skandalı ortaya çıktı: Usulsüzlük MHP'li belediye dönemine dayanıyor
Bartın'da 12 yıllık 'zemin etüdü' skandalı ortaya çıktı: Usulsüzlük MHP'li belediye dönemine dayanıyor
Ankara'da trafiği kilitleyen soruna neşter
Ankara'da trafiği kilitleyen soruna neşter
MHP'li başkanın bu yorumu en çok Bahçeli'yi kızdırır! Emeklilere "şükürsüzler" dedi
MHP'li başkanın bu yorumu en çok Bahçeli'yi kızdırır! Emeklilere "şükürsüzler" dedi