Hakan Çakır cinayetinde sanıklar hakkında istenen ceza belli oldu!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve tüm ülkeyi derinden sarsan kan donduran olayda, çiğköfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme sebebiyle tartışma yaşadı. Hakan Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilerle tartışırken bıçaklı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda, Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise yaralandı.

Korkunç olayın ardından Cemal Zeynal (45) ve çocukları Ahmet Emir Zeynal, B.S.Z. (17), T.Y.Z. (14) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakan Çakır cinayetinde yeni gelişme: Şüpheliler gözaltındayken hastaneden kaçmış

İKİ AYRI İDDİANAME HAZIRLANDI!

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iki iddianame hazırlandı. İddianamede, Çakır’ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'tan yol vermelerini istediği, 2 şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği aktarıldı. Kız kardeşinin kendisine haber vermesiyle olay yerine gelen Hakan Çakır’ın Zeynal ve Kılınç'a tepki göstermesiyle kavga çıktığı bildirilirken Ahmet Emir Zeynal’ın "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek, olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği ifade edildi.

Daha sonra ise babası Cemal Zeynal ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır’ın iki bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır’ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı iletildi.

3 SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ!

İddianamelerin birinde, tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, 2 kişiyi ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu sanıklar hakkında, ‘yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından da cezalar talep edildi.

Kız kardeşini korumaya çalışırken öldürülmüştü! Hakan Çakır cinayetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı

Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da ‘basit yaralama’ suçundan 5'er yıl hapis cezası istendi.

İkinci iddianamede ise, yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında ‘kasten öldürme’, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla yaralama’ suçlarından hapis cezaları istenirken 17 yaşındaki BS.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

“OĞLUMUN YASINI YAPMADAN SOKAKLARA DÜŞTÜM ADALET DİYE”

Hakan Çakır’ın babası Şahin Çakır, iddianame hakkında "En yüksek cezaları bekliyoruz; ama bu istenen cezalar bana göre çok düşük. 26 yılmış mesela. Benim 23 yaşında oğlum gitti. Bizim başından beri istediğimiz şey cezaların yükseltilmesi, yaş falan gözetilmesin. Acımızı yaşayamadan sokaklarda adalet talep ediyoruz. Biz yaşamıyoruz ki artık. Adalet peşinde dolaşıyoruz. Biz adalet peşinde mi dolaşacağız? Hem oğlumu vereceğim, onun peşinde de adalet diye sokaklarda mı dolaşacağım? Bizi de görsünler artık yeter. O kadar acılı aile, anne baba var. Ben oğlumun yasını yapmadan sokaklara düştüm adalet diye” ifadelerini kullandı.

“BEKLENTİMİZ EN AĞIR CEZAYI ALMALARI”

Çakır’ın avukatı Umur Yıldırım ise yaşı küçük sanıklar için talep edilen cezalar hakkında, "Bunlar yaş küçüklüğünden yararlanacak ve cezalarına indirim yapılacak. Yani mevcut iddianameye göre; çocuklar için 14 yaşındaki çocuk için 26,5 yıla kadar, 17 yaşındaki çocuk için 41 yıla kadar bir ceza istendi. Asıl önemli olan kısım ağır ceza mahkemesinde yetişkinler için yapılacak kısım. Bunlarda da yine öldürme, öldürmeye teşebbüs, hakaret ve tehdit ve yaralama suçları var. Burada da toplamda 3 ayrı sanık var. 3 sanık içinde müebbet ve 40 küsür yıla kadar ayrı ayrı cezalandırma talep edildi. Beklentimiz hak ettikleri en ağır cezayı almaları" değerlendirmesinde bulundu.