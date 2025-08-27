Kız kardeşini korumaya çalışırken öldürülmüştü! Hakan Çakır cinayetinin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma:
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, kız kardeşini ve annesini korumaya çalışırken bıçaklı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, Görüntülerde, şüpheliler Taha Z. (14) ve Samet Z.'nin (17) bir restorandan bıçak çalıp koştuğu anlar ile ağabeyleri Emir Z.'nin (19) ise bıçak ve çivili sopayla koştuğu görüldü.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan korkunç olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme sebebiyle tartışma yaşadı. Hakan Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan şahıslarla tartışırken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Çakır bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Olayda, Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır ise yaralandı.

Olayın ardından Taha Z. ve Samet Z., ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

hakan-cakir2.webp

KORKUNÇ CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

14 Ağustos günü meydana gelen olay, kamuoyunda büyük bir infiale yol açarken cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, cinayetten hemen önce Taha Z. ve Samet Z.'nin mahalledeki bir restorandan bıçak çaldığı görülürken daha sonra iki kardeş ve ağabeyleri Emir Z.'nin sallama ve çivili sopayla koştuğu anlar görüldü. Görüntülerin devamında ise iddiaya göre restoran sahibinin olay yerine geldiği ve kavgayı dağıtmak için tarafların arasına girdiği fark edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Ekol TV muhabiri Kemal Akgündüz'ün geçtiğimiz gün aktardığı bilgilere göre, cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürmüştü. Cemal’in söz konusu ifadesi olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in ifadesiyle çelişti.

whatsapp-image-2025-08-27-at-14-38-47.jpeg

"BİRİNİN GÖZÜNE ÇİVİLİ SOPAYLA VURDUM"

Ahmet Emir verdiği ifadede, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini ifade ederken olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini, baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını öne sürdü. Yapılan itiraflar, tutukluların olaydan hemen sonra kendi aralarında işledikleri suçu kabul ettiğini gösterdi.

Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler ortaya çıktı! "Gözüne çivili sopayla vurdum"Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler ortaya çıktı! "Gözüne çivili sopayla vurdum"

Hakan Çakır'ın katillerinden aileye kan donduran mesajlarHakan Çakır'ın katillerinden aileye kan donduran mesajlar

Kaynak:DHA

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Türkiye
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Tabipler Birliği soruşturma başlatacak
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Haftalardır otogarda bekleyen eşek sahibini buldu
Sakarya'da ormanlık alanda yangın
Sakarya'da ormanlık alanda yangın