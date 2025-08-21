Hakan Çakır'ın katillerinden aileye kan donduran mesajlar

Hakan Çakır'ın katillerinden aileye kan donduran mesajlar
Yayınlanma:
22 yaşındaki Hakan Çakır'ı bıçaklayarak öldüren grubun ardından ailesine tehdit mesajları yağdı. Baba Şahin Çakır, "Hem beni hem çocuklarımı öldüreceklerini söylüyorlar" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın ailesi, olaydan sonra küfür ve tehdit içerikli mesajlar aldıklarını açıkladı.

Baba Şahin Çakır, kendisine gelen mesajlarda hem kendisinin hem de çocuklarının öldürüleceğinin yazıldığını belirterek, her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun ölümünden sorumlu olan kişilerin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini söyledi.

hakan-cakir-1.jpg

İŞTE GELEN O TEHDİT MESAJLARINDAN BAZILARI:

"Oğlun öldü, mezarında bile rahat bırakmayacağız kızını sokağa çıkartmayacağız. Kafasını ezeceğiz. Evlat acısı çek hep. Geberik gideceksiniz. Mezarında bile rahatlık vermeyeceğiz."

hakan-cakir-3.jpg

"SIRA SENDE VE AİLENDE"

"Oğlunu öldürdük sıra sende ve ailende. Oğlunun yanına gömeceğiz hepsini. Kafasını kesip üzerine işeyeceğiz. Daha yeni başlıyoruz öyle değil mi? İstersen bütün dünyayı ayağa kaldır ama bir şey değişmeyecek."

"Ben 'Kaddafi' şehidini … evlatları oğlunuzu öldüren kişi benim kuzenim. Eğer şikayetçi olursanız önce oğlunuzun mezarını … sonra sizi … şehidini vatanını bayrağını … o ağlayan annesinin boğazını keseceğim."

hakan-cakir-5.jpg

OLAYIN GEÇMİŞİ

Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi'nde meydana gelen olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve dönerken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Hakan Çakır, annesi ve 15 yaşındaki kız kardeşine sözlü tacizde bulunan kişilerle kavga ederken bıçaklanarak hayatını kaybetti. Çakır'ın ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır da yaralandı. Olayın ardından Taha Z. ve Samet Z. ile birlikte ağabeyleri Emir Z. (19), babaları Cemal Z. (45) ve U.K. gözaltına alındı.

hakan-cakir-2.jpg

PANTOLONUNDAN KILIÇ ÇIKARDIĞI GÖRÜLDÜ

Olaydan kısa süre önce aynı grubun bir düğün sonrası sokakta eğlenen kişilerle kavga ettiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, 10-15 kişilik grubun ara sokaktan çıkarak tartışma başlattığı, Emir Z. ile Samet Z.'nin önde yer aldığı, Samet Z.'nin pantolonundan kılıç çıkardığı görüldü.

"KULAK KESME" ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, Emir Z.'nin daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir canlı yayında bir kişinin kulağını kestiği iddiası gündeme gelmişti. Görüntülerde, kalabalık bir grubun bir kişiyi darbettiği ve bıçakla kulağının kesildiği anların kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde yaralı kişinin kulağını tutarak yardım istediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

