Çaldıkları otomobili beğenmeyip yolda bıraktılar!

Ankara’nın Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan otomobil hırsızlıklarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin çaldıkları araçlardan birini beğenmeyip terk ettikleri belirlendi.

Ankara'da Yenimahalle, Keçiören ve Kahramankazan ilçelerinde farklı tarihlerde otomobil hırsızlığı yaşandı. Olayda 5 otomobil çalındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından, meydana gelen 5 otomobil hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Olaylarla ilgili yürütülen kapsamlı saha çalışmaları, analiz ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda hırsızlığı İ.Y. ve D.K. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda İ.Y. ikametinde yakalanırken, D.K.’nin ise polisten kaçmak için üçüncü kattaki dairesinin balkonundan birinci kata inmeye çalıştığı sırada gözaltına alındığı öğrenildi.

ankarada-3-ilceden-5-otomobil-calan-2-k-1062227-315214.jpg

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin çaldıkları araçlardan birini beğenmedikleri gerekçesiyle kısa süre sonra terk ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

