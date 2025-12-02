Hırsızlığa yeni boyut getirdi! Direkt evi çaldı
Yayınlanma:
Bursa Mudanya’da 1,2 milyon liralık taşınabilir ev çalındı. Jandarma, güvenlik kamerası incelemesiyle şüpheliyi yakaladı. Ev eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde M.E. adlı kişiye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir ev (Tiny house) çalındı. Olay, Eğerce Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.E. olduğunu tespit etti.
Çatalca'da tarım arazileri parsel parsel inşaata açılmış! AKP'li başkan döneminde kaçak yapıya izin yağmış
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.E’nin işlemleri sürüyor.
Çalınan ev eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)