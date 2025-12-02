Hırsızlığa yeni boyut getirdi! Direkt evi çaldı

Hırsızlığa yeni boyut getirdi! Direkt evi çaldı
Yayınlanma:
Bursa Mudanya’da 1,2 milyon liralık taşınabilir ev çalındı. Jandarma, güvenlik kamerası incelemesiyle şüpheliyi yakaladı. Ev eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde M.E. adlı kişiye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki taşınabilir ev (Tiny house) çalındı. Olay, Eğerce Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı.

aa-20251202-39868059-39868058-bursada-tasinabilir-ev-calan-supheli-yakalandi.jpg

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin K.E. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.E’nin işlemleri sürüyor.

aa-20251202-39868059-39868057-bursada-tasinabilir-ev-calan-supheli-yakalandi.jpg

Çalınan ev eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

