Milyonlar ay sonunu getiremezken AKP'de patlak veren kriz saç baş yoldurttu

AKP içinde son günlerde yeniden Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu isimlerinin gündeme gelmesi rahatsızlık yarattı. Parti kulislerinde "Her krizde bu isimlerin yeniden ortaya atılması doğru değil" yorumları yapılıyor.

Bazı partililer, "Uyumlu çalışmak suç oluyor bazen. Sorun çıkaran yaramaz çocuklar ödüllendirilmemeli" diyerek tepkisini açıkça dile getiriyor.

İSTENMEYEN ADAM: DAVUTOĞLU

Nefes'ten Nuray Babacan, parti içinden son gelişmeleri aktardı. Son bilgiler, eski defterlerin yeniden açıldığını gösterir vaziyette. Davutoğlu’nun başbakan olduğu dönemde Erdoğan’a yakın birçok ismi görevden aldığı, ayrıca Davutoğlu’nun başbakanlık sürecine ilişkin yapılan temayül yoklamasında isminin öne çıkmadığı; öne çıkan ismin Binali Yıldırım olduğu, buna rağmen Erdoğan’ın tercihi ile göreve getirildiği öne sürülüyor.

O dönem milletvekillerinin Davutoğlu’na sıcak bakmadığı, bugünkü havanın da farklı olmadığı iddia ediliyor.

"TOPLUMDA YÜZDE 1 KARŞILIĞI VAR AMA..."

Ali Babacan ve DEVA ekibine yönelik tavır daha yumuşak olsa da, parti içinde mesafe korunuyor. AKP’liler, Babacan’ın da tıpkı Davutoğlu gibi yeni bir parti kurarak kendisini koruma kalkanı altına aldığını ve bu süreçte AKP’ye sert eleştiriler yönelttiğini hatırlatıyor.

'Toplumda yüzde 1 karşılığı var ama kendilerini kilit oyuncu gibi konumlandırıyorlar' değerlendirmeleri her iki parti içinde yapılıyor.

"KÜÇÜK PARTİLERİN BÜYÜK HEDEFLERİ"

AKP kaynaklarına göre, Babacan ve Davutoğlu ekibi, seçim öncesi kritik dönemlerde avantajlı çıkmak için yeniden bir 'sıçrama rampası' arayışında.

Parti içinden, 'Millet İttifakı’ndan herkes zararla çıktı ama onlar hep kârlıydı. Şimdi yine aynı tabloyu yaratmaya çalışıyorlar' yorumları da yapılıyor.

Nuray Babacan'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde oldu: