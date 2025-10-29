Külliye'de dikkat çeken resepsiyon! Babacan ve Davutoğlu var MHP'den kimse yok

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar da katılmayanlar da dikkat çekti.

DEVLET ERKANININ 29 EKİM KUTLAMALARI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen törenler sabah saatlerinde devlet erkanının Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle başladı. Ardından Külliye'de Erdoğan bir tören düzenledi. Buradaki törene CHP protesto etme kararı alırken, DEM Parti ve İYİ Parti'den de kimse katılmadı.

Törenler akşam saatlerinde Külliye'de gerçekleştirilen 29 Ekim resepsiyonuyla devam etti.

MHP KÜLLİYE'DEKİ RESEPSİYONA KATILMADI

Külliye'de Erdoğan'ın daveti üzerine resepsiyonda CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'den kimse katılmazken, MHP'den de kimsenin yer almaması dikkat çekti.

Sabah saatlerinde Anıtkabir'de düzenlenen törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılmaması dikkat çekmişken akşam saatlerinde düzenlenen resepsiyona da MHP'den kimsenin katılmaması akıllara soru işaretlerini getirdi.

DEVA VE GELECEK İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Öte yandan resepsiyonda muhalefet partilerden DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi liderleri yer aldı.

Cumhur İttifakı'ndan HÜDA-PAR ve DSP'den isimlerin katıldığı görüldü.

SİNAN OĞAN UZUN ZAMAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'ndan Erdoğan'a karşı aday olup ancak seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'ın yanında yer alan Sinan Oğan'da Külliye'de yerini aldı.