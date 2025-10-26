Ali Babacan'dan 'AKP ile ittifak' sorusuna dikkat çeken yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin AKP ile ittifak yapma olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKİT TV'de konuşan Babacan, "Türkiye'nin yönetim sistemi yani bütün yetkinin tek bir kişinin insiyatifine bağlanması doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlet. Türkiye büyük bir ülke. Bu kadar büyük bir ülkenin tek bir merkezden ve bir kişinin kararıyla yönetilmesi diye bir şey yok. Mutlaka bu karar mekanizmasını değişmesi lazım. Kararın yukarıdan aşağıya delege edilmesi lazım. Kararın merkezden taşraya delege edilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Babacan: Erdoğan ülkenin iyiliğini istiyorsa bırakır

"CHP'YLE BİLE OTURMUŞUZ"

Babacan, partisinin AKP ile ittifak yapma ihtimaline ilişkin sorulan soruya CHP ile 2023 Genel Seçimleri döneminde yaptıkları ittifak üzerinden yanıt verdi.

"Bakın benim Tayyip Bey'le ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Ben Tayyip Bey'in bu memleket sevgisinden de, Allah inancından da asla şüphe duymam. Ama bizim anlaşamadığımız nokta, bu ülkenin nasıl yönetileceği" diyen Babacan, "Şimdi CHP'yle bile oturmuşuz, biz çalışmışız. Her şeyi yapmışız. Tabii ki kategorik bir şeyimiz olmaz ama şu yanlış anlaşılmasın yani ben bugün itibariyle, bugün itibariyle, yani Tayyip Bey'de de AK Parti'nin yönetim kadrosunda da bir değişim iradesi görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Eleştirdiği konularda AKP'nin herhangi bir değişme iradesi göstermediğini vurgulayan DEVA Partisi Genel Başkanı yanıtını şöyle sürdüdü:

""Bazı şeyler eksik, bazı şeyler yanlış. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" diyen bir irade görmüyorum. Tam tersine olanı savunma, hatta kaç kere açıklama yaptılar, başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz diyorlar değil mi? Kaç kere açıklama yaptı. Başkanlık sistemini daha da takviye edeceğiz deyince biz neyi, nasıl görüşebiliriz ki? Biz mutlaka mutlaka yetkinin paylaşıldığı, yetkinin yayıldığı, her zaman için hesap verebilirliğin olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonunda çalıştırılacağı, yani herkesin hesap vermeye hazır olacağı bir yönetim modelinden bahsediyoruz."

"CHP'DE 'HELLALEŞME' İRADESİ GÖREMİYORUZ"

Babacan sunucunun "Bugün mesela CHP'yle, bugünkü CHP'yle bir aynı masaya oturur musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Öyle bir şey olmaz" diyerek şu yanıtı verdi:

"Çünkü onlar ayrı bir dünyada şu anda. Üstelik onların başkanları da masaya oturma gibi bir şey değil. Onlar ne diyorlar? "Biz tabanda ittifak kuracağız." diyorlar. Yani, "Biz bütün partilerin tabanına talibiz ama partilerin kendileriyle bir işimiz olmaz." diyorlar şu anki tutumları o. İleride değişir bilmem. Artı o Kemal Bey dönemindeki o değişim iradesi ve helalleşme. Yani, "Evet, yanlış yaptık. Bundan sonra daha farklı olmayız." İradesini de bugün itibariyle göremiyoruz."

Özel'den Babacan'a 'fotoğraf' telefonu

"Türkiye iki kutuplu siyaset arası olmamalıdır. Yani Türkiye'yi siyah ve beyaz gibi iki seçeneğe mahkum olmamalıdır" diyen Babacan, sunucunun kullandığı "Ama anladığım kadarıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok AK Parti'yle daha çok ortak noktalarınız vardır diye düşünüyorum" ifadelerine ilişkin ise şöyle konuştu: