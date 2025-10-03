Özel'den Babacan'a 'fotoğraf' telefonu

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, meclisteki resepsiyonda Erdoğan'la bir araya gelmesiyle ilgili eleştirilen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı telefonla aradığı belirtildi.

Meclis'in yeni yasama yılı için yapılan resepsiyon, devletin zirvesini bir araya getirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi parti liderleri ile yaptığı sürpriz görüşme resepsiyona damga vurdu.

Erdoğan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yanaErdoğan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Erdoğan ile görüşen isimler arasında yer aldı. Babacan'ın Erdoğan ile verdiği fotoğraf kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

"BU GÖRÜŞMELER DOĞALDIR"

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Özel'in, bugün DEVA lideri Babacan’ı aradığını aktardı.

İsmail Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

"CHP lideri Özel, bugün DEVA lideri Babacan’ı aradı. Özel, resepsiyondaki fotoğraflardan ötürü kendilerine yönelik haksız eleştirilerden rahatsız olduğunu söyledi. Özel, “Mecliste bu tarz partiler arası görüşmeler doğaldır” dedi. Özel, muhalif partilerin iktidarın antidemokratik adımlarına karşı birlikte hareket etmesinden mutluluk duyduğunu kaydetti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

