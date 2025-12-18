Son Dakika | Komedyen Yavuz Günal hakkında hapis talebi

"Yavuz Günal" sahne adı ile tanınan Komedyen Yavuz Kırma hakkında, “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Savcılık, Kırma’nın 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, komedyenin “Yavuz Günal” mahlasıyla sahneye çıktığı ve bir gösterisinde İslamiyet'in doğuşuna dair olayları konu alan “Çağrı” filmi üzerinden konuştuğu belirtildi.

ÇAĞRI FİLMİ HAKKINDAKİ KONUŞMASI İÇİNMİŞ

İddianamede, Kırma’nın söz konusu gösteriye ait videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaştığı vurgulandı. Savcılık, bu videoda geçen hicret sürecindeki mağara hadisesi ile Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya ait dini anlatımların "alaycı ve tahkir edici ifadelerle" dile getirildiğini ileri sürdü.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli, "İslam dini ve peygamberi açısından kutsal kabul edilen hicret hadisesindeki mağara olayını alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlatmıştır. Hz. İbrahim ve Hz. Musa’ya ilişkin kurban ve asa hadiselerini de alaycı ve tahkir edici ifadelerle anlatmıştır"

Soruşturmanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı!na yapılan bir ihbar üzerine başlatıldığı, daha sonra dosyanın yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına devredildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.