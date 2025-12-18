İBB yeni tesis için temeli attı! Nuri Aslan: İstanbul'a hizmeti sürdüreceğiz

İBB iştiraklerinden İSKİ, 1 milyar 540 milyon TL'ye mâl olacak ‘Eyüpsultan İçme Suyu ve Terfi Merkezi’nin temelini attı.

Temel atma töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbullulara hizmeti sürdüreceklerini belirterek, "Ekrem İmamoğlu ne yaptıysa İstanbul'a hizmette, biz aynısını sürdüreceğiz o gelene kadar" dedi.

İBB YENİ TESİSİN TEMELİNİ ATTI

Eyüpsultan ilçesi sınırları içerisinde 50.000 metreküplük “İçme Suyu Deposu” ve 6 asil 2 yedek, toplam 8 adet pompa grubunun yer alacağı "Terfi Merkezi”nin temel atma töreni, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende; Aslan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan birer konuşma yaptı. Burada konuşan Aslan, “Her birinize İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da selam ve sevgilerini getirdim" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ DE EKREM BAŞKAN’IN YOL ARKADAŞI OLDUM"

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini ifade eden Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekrem Başkanımızı dün ziyaret ettim. Morali çok yüksek, motivasyonu çok yüksek. Ülkesi için, bizim için, gece-gündüz çalışmaya devam ediyor. Normal şartlarda insan o tür yerlere gittiğinde, oradaki insanlara moral vermek ister. Ama siz oradan bir moral ve motivasyon alıp, geri geliyorsunuz. Dolayısıyla, baktığımda; bir lider nasıl olur, aslan gibi dimdik ayakta nasıl kalınır her şart ve zorlukta; bakınca görüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir cumhurbaşkanı adayıyla, bir liderle yol yürümek benim için de büyük bir fırsat ve avantaj.

İyi ki de onun yol arkadaşı oldum ve onunla beraber yol yürüyorum. Hangi soğuk duvar ardında tutulursa tutulsun, o tüm gücüyle, gece-gündüz memleketi için, bayrağı için, devleti için, kadim Anadolu toprakları için çalışıyor. Bizler de yol arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla beraber, ondan aldığımız emaneti, o yarın sabahleyin görevinin başına gelinceye kadar, gece-gündüz demeden çalışmaya devam ederek o emanete sahip çıkmak istiyoruz."

Konuşmasında Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına da değinen Aslan, kendisini kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti.

"Bizler, Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’un muhafızının yol arkadaşlarıyız. Biz, hep birlikte İstanbul'un muhafızıyız. İstanbul'un havasını, suyunu, toprağını korumaya, kentimizin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bunun için gece-gündüz mücadele ediyoruz. İstanbul, 16 milyona ev sahipliği yapan bir kent. Bu yüzden iyi planlanmış, her şeyiyle iyi düşünülmüş, altyapısıyla, yatırımlarıyla doğru planlanmış bir yönetim sürecine ihtiyacı vardı. İşte 6-7 yıldır, bu yönetim süreciyle beraber, İstanbul'un altyapısını neredeyse yeniledik. Ve şimdi gözümüzü üstyapıya diktik, ulaşıma diktik ve afete hazırlığa diktik. İnşallah İstanbul'u afete hazır hale getireceğiz" diyen Aslan, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Başkanımızın 2019 yılında göreve başlamasıyla birlikte İSKİ, İstanbul’un altyapısını güçlendirmek için proje üzerine proje gerçekleştirdi. Hiçbir zaman durmadı, durmadık. Pandemi dönemini adeta bir fırsata çevirdik ve gece-gündüz İSKİ, İstanbul'un altyapısını güçlendirdi. Beşiktaş Meydanı'nı hatırlayın, Üsküdar'ı hatırlayın, televizyonda gösterilen haber programlarını hatırlayın. Bu vesileyle tekrar buradan hem İSKİ Genel Müdürümüz Şafak Başa'ya hem İstanbul'un hali hazırdaki seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum."

"İMAMOĞLU NE YAPTIYSA AYNISINI SÜRDÜRECEĞİZ"

"Ekrem İmamoğlu ne yaptıysa İstanbul'a hizmette, biz aynısını sürdüreceğiz o gelene kadar. O geldiği zaman, mutlaka bizden daha iyisini yapacaktır. Kimse bizi İstanbul'a, İstanbulluya hizmetten alıkoyamaz" şeklinde konuaşan Aslan, yapıcı eleştirlere açık olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Eleştirileri yapıcı olarak kabul etmek istiyoruz. Yıkıcı olarak kabul etmiyoruz. Muhalefet, her zaman eleştirecektir. Muhalefet olmanın da yükünü biz yıllarca çektik. Şimdi de başkaları muhalefet olmanın yükünü çekiyorlar. Hiçbir şart ve koşulda geri adım atmayacağız."

İmamoğlu: Konuşacağım ve bu milleti ayağa kaldıracağım!

"KİMSE BİZİ DURDURAMAZ"

İmamoğlu'nun sözlerine atıfta bulunan Nuri Aslan son olarak şöyle konuştu:

"Durmayacağız, kimse de bizi durduramaz. Ne demişti Ekrem İmamoğlu: Biz, milletin parasını millete harcayacağız. İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacağız. Kreş açtığımız için pişman değiliz. Yurt yaptığımız için pişman değiliz. Kent lokantası yaptığımız için pişman değiliz. Çok mutluyuz. Açmaya devam edeceğiz, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, İstanbul'u çok seviyoruz.

İstanbullular bizi çok seviyor. Çünkü İstanbullu hizmetin kıymetini biliyor. İşte vatandaşlarımıza layık olmak bizi onurlandırıyor, gururlandırıyor. Bu layık olma durumunu sürdürebilmek için, yani sürdürülebilir belediyecilik ve sosyal belediyecilik anlayışını devam ettirebilmek için, gece- gündüz, durmadan çalışmaya devam edeceğiz"

"YATIRIM BEDELİ 1 MİLYAR 540 MİLYON LİRA"

İSKİ Genel Müdür Vekili Doğan’ın verdiği bilgilere göre; yapılacak içme suyu deposu sayesinde, Eyüpsultan İSKİ yerleşkesinde bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nin depolama kapasitesi 2 katına çıkartılacak. Kapasite artışı sayesinde mevcut içme suyu arıtma tesisleri daha verimli bir şekilde çalıştırılacak, çeşitli nedenler ile su arıtımının aksadığı durumlarda şehre su verilmeme riski azaltılacak.

Yapılacak günlük 414.720 metreküp/gün su basma kapasiteli Terfi Merkezi ile hâlihazırda alternatifsiz şekilde çalışan Küçükköy istikametine su basan terfi merkezinin yükü hafifletilerek, alternatifli bir besleme sistemi oluşturulacak ve mevcut terfi merkezi ile isale hattında oluşabilecek arızalardan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçilecek.

Ayrıca; Kuzey Esenler rezerv konut alanındaki yapılaşma kaynaklı ilave su talebini karşılayacak olan yeni Terfi Merkezi Esenler, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Sultangazi ilçelerinin gelecekteki nüfus projeksiyonuna göre içme suyu ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı verecek. Eyüpsultan İçme Suyu Deposu ve Terfi Merkezi’nin yatırım bedeli, günümüz fiyatları ile KDV dâhil 1 milyar 540 milyon TL olarak hesaplandı.