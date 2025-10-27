"CHP'yle bile çalıştık" dedi, Davutoğlu Erdoğan'a göz kırptı

Türkiye tıpkı geçen sene olduğu gibi bu sene de Meclis'in yeni yasama dönemi olan 1 Ekim tarihine şaşkınlıklarla başladı. Yeni yasama yılının açılışında Erdoğan'ın meclise gelmesini CHP-TİP-EMEP dışında hiçbir parti boykot etmedi.

AKP-MHP dışında Meclis'te bulunan tüm partiler Erdoğan'ı karşılayıp açılış töreni bittikten sonra verdiği resepsiyona katıldı. O resepsiyonda Erdoğan ile verilen pozlar günler boyunca tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Tartışılan karelerin başrollerinden birisi de Gelecek Partili Ahmet Davutoğlu oldu.

"HİÇ TEREDDÜT ETMEM"

Ahmet Davutoğlu bu sabah NOW TV'de İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Gündemdeki konuları yorumlayan Karagöz, Davutoğlu'na "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı göreve gelirse yanıtınız ne olur?" sorusunu sordu. Davutoğlu da verdiği cevapta Erdoğan'a şu sözler ile göz kırptı:

"Devleti tanıyorum, biliyorum. Bırakmış olduğum 2016 ile herkes şu zamanı kıyaslasın. Görev tanımına bakarım. Hukuk, ekonomi, siyaset bütün bunları reform etmek lazım. Bana denirse ki, 'Devlet darda, ülke ekonomisi iflas noktasında, gelin şu devleti restore edelim.' Hiç tereddüt etmem"

"SEMBOLİK GÖREVLER İSTEMEM AMA...'

Davutoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Ama gel devlette şurada otur, bizim yaptıklarımızı meşrulaştır ve bir makam sahibi ol denirse ben sembolik görevler istemem ama bu yetkilerle görev talep edilirse prensipleri doğru konmuş olmak üzere devlete sahip çıkmayı devlet adamlığının gereği olarak sayarım."

"BİR VATAN GÖREVİ GİBİ YAPARIM"

Davutoğlu, devleti kılcal damarlarına kadar tanıyan bir Erdoğan bir de kendisi olduğunu "Bu devleti de benim kadar kılcal damarlarına kadar tanıyan belki bir Cumhurbaşkanı vardır, ikincisi de benimdir. Bunu herkes bilir. Dolayısıyla göreve böyle bakarım, bir vatan görevi gibi yaparım" ifadeleri ile dile getirdi.