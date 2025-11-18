Milyarlarca lira buhar oldu: Kuyumcu sırra kadem bastı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde kuyumculuk, tarım, otomotiv ve inşaat gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve 4 kardeşin ortak olduğu bir aile işletmesi, büyük bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Aileye ait fabrika, kuyumcu dükkanı ve diğer işyerlerinin kapandığı, aile bireylerinin ise ortadan kaybolduğu iddiaları üzerine, birikimlerini bu işletmeye emanet eden çok sayıda kişi Bismil Polis Merkezi Amirliği’ne başvurdu. İddialara göre, yüzlerce kişinin milyarlarca liralık zarara uğradığı belirtilirken, mağdur olduğunu söyleyen vatandaşlar Amida Haber’e konuştu.

"EMNİYETTE 200 ŞİKÂYET OLDUĞU SÖYLENDİ"

Farklı tarihlerde çeşitli IBAN numaralarına toplam 948 bin lira gönderdiğini belirten M.Ö., uzun yıllardır tanıdığı A.U.’ya güvendiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Kuyumcuya para vererek birikimlerin değerlenmesi için altın alıyordu. A.U.’yu uzun süredir tanıyordum. Hem kuyumcu olması hem de çevrede bilinen bir aile olmaları nedeniyle güvendim. Geçtiğimiz hafta ortadan kayboldular, hiçbirine ulaşamıyoruz. Emniyete gidip şikâyetçi oldum. Ardından beni gizli numaradan arayıp şikâyetten vazgeçmemi istediler. Mağduriyetim giderilene kadar vazgeçmeyeceğimi söyledim. Benim gibi yüzlerce insan var. En son emniyette 200 şikâyet olduğu söylendi. M.Ö.; N.U., H.U., A.U. ve Y.U. isimli dört kardeşten de şikâyetçiyim.”

"OLAYI DUYAR DUYMAZ ARADIM AMA HİÇBİRİNE ULAŞAMADIM"

Yevmiye usulü çalışan ve 6 çocuk babası olduğunu söyleyen Y.A. ise, 1 milyon 600 bin liralık birikimini kuyumcuya emanet ettiğini belirtti. Y.A., “Hırsızlık olayları arttığı için evde tutmak yerine kuyumcuya bırakmaya karar verdim. Kuzenim 10 yıldır bu aileyi tanıyor ve güveniyordu. Ben de güvendim. Olayı duyar duymaz aradım ama hiçbirine ulaşamadım. Emniyete gidip şikâyet ettim. Çocuklarımın geleceği için ekmeğinden, tırnağından eksiltip biriktirdiğim paraydı” dedi.

"GİZLİ NUMARADAN ARAYIP ŞİKAYETTEN VAZGEÇMEMİ İSTEDİLER"

İsmini vermek istemeyen başka bir mağdur ise 750 bin liralık zararı olduğunu aktararak, "Yaklaşık - 3 ay önce söylentiler başladı ama son bir haftadır tamamen ortaya çıktı. Emniyete şikâyet ettim. Gizli numaradan arayıp mağduriyetin giderileceğini ve şikâyetten vazgeçmemi istediler. Ancak zararımız karşılanmadı. Bu durumun sadece kuyumcu değil, aileye ait çırçır fabrikası ve gübre işlerinde de yaşandığını duyuyoruz. Telefonları kapalı, hiçbirine ulaşamıyoruz. Suçu küçük kardeşlerine yüklüyorlar ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

AİLEDEN AÇIKLAMA: KÜÇÜK KARDEŞİN HATALI TİCARİ ADIMLARI

Olayın ardından, aileye ait işletme geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada, yaşanan krizin nedeni küçük kardeşin ticari hatalarına bağlanarak şu ifadelere yer verildi:

“2016 yılından itibaren aileye ait kuyumcu işletmesinin başına geçen küçük kardeşin yaptığı hatalı ticari adımlar nedeniyle ailenin ciddi maddi zarara uğratılmıştır. Bu durumun yarattığı karmaşa nedeniyle konuyu tüm yönleriyle araştırmak ve kimin hangi niyetle yaklaştığını anlayabilmek adına bir süre geri çekilme kararı adı. Alacak-verecek dengesinin tamamen netleşmesiyle birlikte, gerekli adımların tarafımızca gecikmeden atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.”