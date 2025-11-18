Altında düşüş sürüyor

Altın üzerindeki baskının temel nedenleri arasında doların uluslararası piyasalardaki güçlü duruşu ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayında faiz indirimi yapma olasılığının azalması yer alıyor. Geçen hafta ABD hükümetinin tarihindeki en uzun süreli kapanmayı sona erdirmek için varılan yasal anlaşma, ekonomik belirsizlikleri artırdı. Bu süreçte resmi ekonomik verilerin eksik kalması, Fed'in yeni bir faiz indirimi kararı almasına yönelik beklentileri daha da zayıflattı.

PİYASALARDAKİ FİYAT HAREKETLERİ

Uluslararası piyasalarda spot altının onsu, yüzde 0,7'lik bir kayıpla 4 bin 10 dolara geriledi. Benzer şekilde, ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,9'luk bir düşüşle 4 bin 38 dolardan işlem gördü.

Ons altındaki bu değer kaybı, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın, yüzde 0,7'lik bir düşüşle 5 bin 458 lira seviyesinde alıcı buluyor.