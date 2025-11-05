MGM tahminleri açıkladı: İstanbul haftayı yağışlarla kapatacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yayımlanan tahminlere göre, İstanbul'da yağış bekleniyor. Ayrıca yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağı bildirildi.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL?
Ankara'da çarşamba için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.
Çelik, İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.
İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, çarşamba, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.
BUGÜN (5 KASIM) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
BURSA 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 14°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 32°C
Az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Az bulutlu
HATAY 14°C, 27°C
Az bulutlu
ISPARTA 7°C, 23°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin bu akşam sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
BOLU 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 19°C
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam Amasya çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.
AMASYA 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı
RİZE 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 26°C
Az bulutlu
MARDİN 15°C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT 12°C, 24°C
Az bulutlu