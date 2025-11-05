MGM tahminleri açıkladı: İstanbul haftayı yağışlarla kapatacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yayımlanan tahminlere göre, İstanbul'da yağış bekleniyor. Ayrıca yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Düzce, Amasya ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Perşembe ve cuma günleri ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de yağışların olacağı bildirildi.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL?

Ankara'da çarşamba için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişleri olacağını, en yüksek sıcaklıkların 19 ila 20 derece arasında seyredeceğini belirtti.

Çelik, İstanbul'da çarşamba, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak geçişlerinin görüleceğini, en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da da 19 ila 20 derece civarında olacağını söyledi.

İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmediğini dile getiren Çelik, çarşamba, perşembe ve cuma günleri havanın bulutlu olacağını ve en yüksek sıcaklığın 23 ila 24 derece bandında olacağını aktardı.

BUGÜN (5 KASIM) HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Edremit Körfezi çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Parçalı, kuzey çevreleri çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 32°C

Az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Az bulutlu

HATAY 14°C, 27°C

Az bulutlu

ISPARTA 7°C, 23°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin bu akşam sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu. Düzce çevrelerinin (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 19°C

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, (Çarşamba) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam Amasya çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görümesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu hafif sağanak yağışlı

RİZE 12°C, 20°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 25°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 26°C

Az bulutlu

MARDİN 15°C, 23°C

Az bulutlu

SİİRT 12°C, 24°C

Az bulutlu