Meteorolojiden saatli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 3 Kasım hava tahmin raporuna göre, Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülürken gece saatlerinde Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Niğde ve çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Kıyı Ege'de yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu

VAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

