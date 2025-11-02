Meteorolojiden tam pazar havası tadında rapor

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük raporuna göre bugün Türkiye'nin hiçbir yerinde yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Az bulutlu

RİZE °C, 18°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 21°C

Az bulutlu

VAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

