Metroda faciadan dönüldü: Şakalaşan öğrencilerin çarptığı yolcu raylara düştü

Bursa’da metro peronunda öğrencilerin şakalaşması sırasında çarpmasıyla raylara düşen 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil, makinistin ani fren yapması sayesinde ezilmekten kurtuldu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Şehreküstü Metro İstasyonu’nda korku dolu anlar yaşandı. Saat 17.30 sıralarında okul çıkışı metro peronuna gelen iki öğrenci, beklerken şakalaşmaya başladı. Bu sırada yanlarından geçen 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil’e çarpan öğrenciler, yolcunun dengesini kaybetmesine yol açtı ve Kavaklıgil raylara düştü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ!

O esnada istasyona yaklaşan metro treninin makinisti durumu fark ederek ani fren yaptı. Bu sayede Kavaklıgil ezilmekten son anda kurtuldu. Olayın ardından ihbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kavaklıgil’e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, metro istasyonundaki güvenlik kameralarını inceleyerek öğrencilerin hareketlerini ve olayın meydana geliş nedenlerini araştırıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

