Otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü yaralandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cadde üzerinde dönüş yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Uğurcan Ç.(17), yaralandı.
Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğurcan Ç., 59 ALN 166 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, cadde üzerinde duran otomobilin sağından geçmek istedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Uğurcan Ç. bu sırada dönüş yapan, Ayhan Karaçalı’nın yönetimindeki 59 ANP 506 plakalı otomobille çarpışarak yere savruldu. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uğurcan Ç., ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)