Motosiklet TIR dorsesinin altına girdi: Feci şekilde can verdi
Mersin'in Erdemli ilçesinde TIR ile motosikletin çarpıştığı feci bir kaza yaşandı.
Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza, akşam saatlerinde Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.
MOTOSİKLET TIR'IN DORSESİNİN ALTINDA KALDI
H.Ö.'nın kullandığı 33 BSJ 38 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen B.Y. yönetimindeki 33 BBJ 321 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Motosiklet, çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsenin altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde motosiklette yolcu konumunda bulunan Salih Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı motosiklet sürücüsü B.Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.