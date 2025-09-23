Motosiklet TIR dorsesinin altına girdi: Feci şekilde can verdi

Yayınlanma:
Mersin'de TIR ile çarpışan motosikletteki sürücü yaralanırken, yolcu olarak bulunan Salih Demir ise hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde TIR ile motosikletin çarpıştığı feci bir kaza yaşandı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza, akşam saatlerinde Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi.

tir-ile-motosiklet-carpisti-1-olu-1-ya-927030-275367.jpg

MOTOSİKLET TIR'IN DORSESİNİN ALTINDA KALDI

H.Ö.'nın kullandığı 33 BSJ 38 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen B.Y. yönetimindeki 33 BBJ 321 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosiklet, çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsenin altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

tir-ile-motosiklet-carpisti-1-olu-1-ya-927031-275367.jpg

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde motosiklette yolcu konumunda bulunan Salih Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı motosiklet sürücüsü B.Y. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gebze'de kaza! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdiGebze'de kaza! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Demir'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

