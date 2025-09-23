Gebze'de kaza! 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen feci kazada 11 yaşındaki Damla hayatını kaybetti.

Saat 21.30 sıralarında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazada M.S.'nin kullandığı 41 U 0232 plakalı hafif ticari araç kavşakta E.Y.'nin yönetiminde bulunan 41 AAT 668 plakalı minibüs ile çarpıştı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç takla attı.

Kazada sürücü M.S. ile hafif ticari araçtaki Damla Ş., P.S., G.S. ve minibüsteki ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 6 yaralı

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

11 YAŞINDAKİ DAMLA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Damla Ş., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.