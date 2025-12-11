Meteoroloji bölge bölge uyardı: Hepsi birden geliyor! Kar, sağanak, pus, sis...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Aralık Çarşamba gününe ait hava durumu tahminleri belli oldu. Soğuk havanın aralık ayıyla beraber etkisini göstermesiyle birlikte ülkenin birçok bölgesinde yağış bekleniyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ BULUTLU VE YAĞIŞLI

Tahminlere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Marmara'nın kuzeydoğusu, Mersin dışındaki Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış görülmesi bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis olayları bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının, yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DÜZCE 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

VAN -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı