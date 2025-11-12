MESEM bir can daha aldı: 16 yaşındaki Alperen çalıştırıldığı inşaatta yüksekten düşerek öldü

Yayınlanma:
Mersin'de, bir asansör firmasında çalıştırılan 16 yaşındaki Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Alperen Uygun, çalıştığı inşaattan düşerek hayatını kaybetti. İSİG Meclisi verilerine göre, 2025 yılında hayatını kaybeden çocuk işçi sayısı en az 78'e ulaştı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye'nin ilk MESEM projeli okulu olan Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Alperen Uygun, bir asansör firmasında çalıştırıldığı inşaatta yaşamını yitirdi.

3. KATTAN DÜŞTÜ

Alperen Uygun, dün asansör kurulum çalışması yapılan bir inşaatta çalışırken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!Yanarak ölen çocuk işçi 16 saat çalıştırılmış!

CENAZESİ MEMLEKETİNE NAKLEDİLDİ

Alperen Uygun'un cenazesinin, memleketi olan Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İkisi çocuk 6 işçi yanarak öldü: Parfüm atölyesinin yıkım kararı 4 yıl önce verilmiş!İkisi çocuk 6 işçi yanarak öldü: Parfüm atölyesinin yıkım kararı 4 yıl önce verilmiş!

2025'TE 78'İNCİ ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin paylaştığı verilere göre, 2025 yılı içinde şu ana kadar bilinen en az 78 çocuk işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Alperen Uygun da bu acı tabloda yerini aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

