MESEM bir can daha aldı: 16 yaşındaki Alperen çalıştırıldığı inşaatta yüksekten düşerek öldü

Mersin'in Anamur ilçesinde, Türkiye'nin ilk MESEM projeli okulu olan Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Alperen Uygun, bir asansör firmasında çalıştırıldığı inşaatta yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin ilk MESEM Projeli okulu olarak açılan Rüştü Kazım Yücelen Mesleki Eğitim Merkezi 11.Sınıf Öğrencisi..

Mersin Anamur'da çalıştığı asansör firmasıyla gittiği inşaatta 3.kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti..

3. KATTAN DÜŞTÜ

Alperen Uygun, dün asansör kurulum çalışması yapılan bir inşaatta çalışırken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü 3. kattan asansör boşluğuna düştü. Olay yerinden alınarak hastaneye kaldırılan Uygun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

CENAZESİ MEMLEKETİNE NAKLEDİLDİ

Alperen Uygun'un cenazesinin, memleketi olan Mersin'in Bozyazı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

2025'TE 78'İNCİ ÇOCUK İŞÇİ CİNAYETİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin paylaştığı verilere göre, 2025 yılı içinde şu ana kadar bilinen en az 78 çocuk işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Alperen Uygun da bu acı tabloda yerini aldı.