Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü kaza yaptı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 25 yaşındaki A.H.E'nin kullandığı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenice mevkisinde refüje çarptı.
Kazada araçta bulunan 24 yolcudan 4'ü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)