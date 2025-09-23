Kurduğu köstebek tabancası elinde patladı

Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mustafa Ç. (57), kurduğu köstebek tabancasının patlaması sonucu elinden yaralandı.

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. Mustafa Ç., tarlasındaki köstebek deliğine köstebek tabancası kurmaya başladı.

Tem bağlantı yolunda kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandıTem bağlantı yolunda kaza! 1’i ağır 3 kişi yaralandı

TUZAK TABANCASI ELİNDE PATLADI

O sırada patlayan tabancadan çıkan saçmalar sol elinin avucuna isabet etti. Kanlar içinde kalan çiftçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

