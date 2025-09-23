Kurduğu köstebek tabancası elinde patladı

Olay saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi’ndeki bir tarlada meydana geldi. Mustafa Ç., tarlasındaki köstebek deliğine köstebek tabancası kurmaya başladı.

TUZAK TABANCASI ELİNDE PATLADI

O sırada patlayan tabancadan çıkan saçmalar sol elinin avucuna isabet etti. Kanlar içinde kalan çiftçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.