Trump NATO üyelerine çağrı yapmıştı: Polonya Rus uçaklarını vuracağını açıkladı!

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu (UNGA) sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı görüşmede, gazetecilerin hava sahası ihlali yaşayan ülkelerin bu ihlali yapan uçakları düşürüp düşürmemesine dair soruya Trump, “Evet, gerekir” yanıtını verdi.

'POLONYA VURACAĞIZ' DEDİ

Bu açıklamanın ardından önceden Ukrayna'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve buraya giren Rus uçaklarının vurulmasını savunan ve Kremlin'den "bu savaş ilanı olur" şeklinde sert bir cevap alan Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Trump'ın bu çağrısından sonra sosyal medya hesabından "Anlaşıldı" açıklamasını yaparak Rus uçaklarını vuracaklarını duyurdu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise "Polonya, tüm hava sahası ihlallerine karşı sert tepki göstermeye hazırdır. Böyle bir durumda müttefiklerimizin kesin ve tam desteğine güveniyorum" diyerek böyle bir durumda NATO'dan destek beklediklerini söyledi.

Trump, Rusya'nın yaptığı iddia edilen bir dizi hava sahası ihlaline NATO'nun vereceği yanıtla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi ve ABD'nin bu tür bir eyleme katılacağına dair taahhütte bulunmaktan kaçındı.

“Duruma bağlı. Ama biliyorsunuz, NATO'ya karşı çok pozitifiz.”

RUSYA POLONYA VE ESTONYA'YA GİRMİŞTİ

Trump'ın açıklamaları, cuma günü üç Rus MiG-31 savaş uçağının izinsiz olarak Estonya hava sahasına girmesinin ardından geldi. Bu olay, en az 19 Rus insansız hava aracının Polonya'ya girmesinden bir hafta sonra meydana geldi.

Pazartesi gecesi ise Kopenhag ve Oslo havaalanları, yakınlarında insansız hava araçları tespit edilmesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı.

Bu uçuşlarla ilgili soruşturmalar hala devam ederken, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Rusya'nın bu olaylara karıştığının göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

TRUMP: UKRAYNA BÜTÜN TOPRAKLARINI GERİ ALABİLİR

Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın ardından Trump, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden üç yıldan fazla bir süre sonra Zelenski'ye “Ukrayna'nın verdiği mücadeleye büyük saygı duyuyoruz” dedi.

'RUSYA'NIN EKONOMİK SORUNLARINA' İŞARET ETTİ

Trump daha sonra kendi sosyal medya platformu Truth Social'da “Ukrayna/Rusya'nın askeri ve ekonomik durumunu tanıyıp tam olarak anladıktan ve bunun Rusya'ya yol açtığı ekonomik sorunları gördükten sonra” artık Ukrayna'nın tüm topraklarını geri alabileceğine inandığını yazdı.

“Ukrayna'nın, Avrupa Birliği'nin desteğiyle, savaşıp tüm Ukrayna'yı eski haline geri kazanabilecek durumda olduğunu düşünüyorum. Zaman, sabır ve Avrupa'nın, özellikle de NATO'nun mali desteği ile bu savaşın başladığı orijinal sınırlar, kesinlikle bir seçenek.”

‘RUSYA KAĞIT KAPLAN’

Trump, Ukrayna'nın kaybettiği tüm toprakları geri alabileceğini ilk kez ima etti ve Rusya'nın askeri gücünü ilk kez açıkça sorguladı.

“Rusya, gerçek bir askeri gücün bir haftadan az bir sürede kazanabileceği bir savaşı üç buçuk yıldır amaçsızca sürdürüyor. Bu, Rusya'yı diğerlerinden ayıran bir özellik değil. Aslında, bu durum onları ‘kağıt kaplan’ gibi gösteriyor” dedi.

ZELENSKİ DE İNANIYOR

ABD başkanıyla yaptığı görüşmede Zelenski, Trump'a savaş alanındaki son gelişmeleri aktardı ve Ukrayna birliklerinin son haftalarda yaklaşık 360 kilometre ilerlediğini ve Rus kuvvetlerine kayıplar verdirdiğini söyledi.

Zelenskyy, “Askerlerimiz sayesinde bu imkân ve fırsatımız var ve Rusya bu savaşı durdurana kadar devam edeceğiz” dedi.

New York'taki toplantı, ABD başkanının Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlamak için aylarca süren çabalarının sonuç vermemesi üzerine gerçekleşti.

Trump, Putin'e hala güvenip güvenmediğini sorulduğunda, “Bunu bir ay sonra size söyleyeceğim” yanıtını verdi.