Rusya Estonya'ya girmişti: NATO salı günü acil toplanacak

Üye ülkelerin NATO temsilcileri, Estonya’nın ittifakın kuruluş antlaşmasının dördüncü maddesi uyarınca acil toplantı çağrısı yapmasının ardından, salı günü Rus savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmesi konusunda görüşecek.

Cuma günü üç Rus MiG-31 savaş uçağı Estonya hava sahasını yaklaşık 12 dakika boyunca ihlal etti. İhlale karşı NATO jetler havalandı. Olay bölgede gerilimi tırmandırırken Moskova iddiaları reddetti.

4’ÜNCÜ MADDE BİR KEZ DAHA TETİKLENDİ

Estonya’dan önce Polonya ve Romanya’nın da hava sahası iddiaya göre Rusya tarafından ihlal edilmişti. Polonya da geçen haftalarda ihlalin ardından NATO’nun 4’üncü maddesini tetikledi.

4. maddeye göre, herhangi bir üye, “toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği”nin risk altında olduğunu hissettiğinde acil görüşmeler talep edebilir.

ESTONYA İÇİN BM DE TOPLANACAK

Polonya, insansız hava aracının ihlali üzerine 4. maddeyi uyguladıktan sonra NATO, sınır güvenliğini daha iyi sağlamak amacıyla doğu kanadındaki savunmasını güçlendireceğini duyurdu.

Estonya da, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin pazartesi günü Rus jetinin ihlaliyle ilgili bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.