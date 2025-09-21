Avrupa’da savaş çanları çalıyor! NATO jetleri devriyede, Rus uçaklarını düşürme çağrısı yapıldı

Avrupa’da savaş çanları çalıyor! NATO jetleri devriyede, Rus uçaklarını düşürme çağrısı yapıldı
Rusya’nın NATO üyeleri Polonya ve Romanya’nın hava sahalarını ihlal etmesi ve ardından Estonya’ya da savaş jetleriyle girmesinin ardından NATO jetleri Rusya sınırında devriyelere başladı. Ayrıca NATO üyeleri Çekya ve Litvanya, ihlal yapan Rus jetlerinin gerekirse düşürülmesi çağrısı yaptı.

Polonya ve Romanya'nın ardından Rusya tarafından Estonya’ya da yönelik hava ihlalinin ardından Çekya ve Litvanya, NATO'dan Rus hava sahası ihlallerine karşı daha sert bir tepki gösterilmesini, hatta ittifak sınırlarını ihlal eden Rus jetlerini düşürme olasılığını da içeren bir misilleme talep etti.

TÜRKİYE'Yİ HATIRLATTI

Litvanya Savunma Bakanı Dovilė Šakalienė, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda NATO'nun hava sahasını ihlal eden Rus jetlerini düşürmesini önerdi.

“NATO’nun Kuzey Doğu sınırının test edilmesinin bir sebebi var.

Ciddi olduğumuzu göstermeliyiz.

Not: Türkiye 10 yıl önce bir örnek göstermişti. Sadece bir düşünce.”

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ise son zamanlarda Rusya tarafından yapılan hava sahası ihlallerine karşı NATO’nun “gerekli cevabı vermesi” gerektiğini söyledi, gerekirse Rus jetlerinin vurulması çağrısı ve daha sonra şu açıklamayı yaptı:

“Rusya, çok geçmeden bir hata yaptığını ve kabul edilebilir sınırları aştığını anlayacaktır. Ne yazık ki, bu durum bir çatışmanın eşiğinde, ancak kötülüğe boyun eğmek kesinlikle bir seçenek değildir.”

'SAVAŞA ÇAĞIRACAĞIZ'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna’ya gönüllü olarak yardım eden ülkelerin katıldığı “istekli koalisyon” tarafından tartışılan Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinin, Moskova'nın gelecekte Ukrayna'ya karşı yeniden askeri harekat başlatması halinde, imzacı Avrupa ülkelerini Rusya ile savaşa çağıracağını söyledi.

Rusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesiRusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesi

NATO JETLERİ SINIR DEVRİYESİNDE

İngiliz savaş uçakları, Rus insansız hava araçlarının ihlallerinin ardından Eastern Sentry misyonu kapsamında Polonya üzerinde ilk NATO hava savunma sortisini gerçekleştirdi. İki RAF Typhoon uçağı, cuma gecesi İngiltere'den kalkarak Polonya semalarında devriyeye çıktı.

ZELENSKİ'DEN TRUMP ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki hafta New York'taki BM Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecekleri zaman Rusya'ya yaptırım uygulanması için Trump'a tekrar baskı yapacağını söyledi ve Ukrayna'nın müttefiklerine “zaman kaybetmeyi bırakın” çağrısında bulundu.

Son dakika | Rus jetleri NATO üyesi Estonya'ya girdiSon dakika | Rus jetleri NATO üyesi Estonya'ya girdi

Trump Rusya'ya yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunmuş, ancak daha sonra geri adım atarak, tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol almayı bırakmayı ve Rusya'nın petrolünün bir diğer büyük ithalatçısı olan Çin'e gümrük vergisi uygulamayı kabul ettikten sonra yaptırım uygulayacağını söylemişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

