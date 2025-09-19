Rusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesi

Rusya 'NATO'yla savaştayız' demişti: ABD’den gerilimi tırmandıracak füze hamlesi
Yayınlanma:
ABD Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun ön cephesinde yer alan ve Rusya'nın işgal tehdidinin giderek arttığı Polonya'ya, yaklaşık 780 milyon dolar değerinde Javelin Füze Sistemleri ve ilgili lojistik ekipmanların satışını onayladığını duyurdu.

Potansiyel satış Rusya’nın NATO ülkeleri Polonya ve Romanya’nın hava sahalarını dronla ihlal ettiği iddiaları ve Kremlin’den gelen “NATO Rusya ile fiilen savaş halinde” açıklamasının ardından bölgedeki gerilimi tırmandıran son adım oldu.

2 BİN 506 JAVELİN FÜZESİ

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan açıklamada, Polonya hükümetinin 2.506 adet FGM-148F Javelin füzesi ve 253 adet Javelin Hafif Komuta Fırlatma Ünitesi satın almak istediğini belirtti.

Son Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedirSon Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedir

Ayrıca Polonya, füze simülasyon mermileri, pil soğutma üniteleri, alet setleri, yedek parça desteği, eğitim ve ABD hükümeti ile yüklenicinin teknik yardımı da dahil olmak üzere, paketin bir parçası olarak MDE (Büyük Savunma Ekipmanı) dışı ekipmanlar da alacak.

original.jpg
Javelin füzeleri, tankları, hafif zırhlı araçları, sığınakları ve alçaktan uçan uçakları hedeflemek için kullanılan, taşınabilir bir füze sistemi olarak nitelendiriliyor.

Rusya NATO ülkelerine girmişti: Polonya'ya bir şok daha başkentte imha edildi!Rusya NATO ülkelerine girmişti: Polonya'ya bir şok daha başkentte imha edildi!

‘ABD’NİN GÜVENLİĞİNİ DESTEKLEYECEKTİR’

DSCA, potansiyel satışın onaylanması için Kongre'ye bildirimde bulunduğunu açıkladı. Açıklamada, “Önerilen bu satış, Avrupa'da siyasi ve ekonomik istikrarın gücü olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politikasını ve ulusal güvenliğini destekleyecektir” dendi.

“Önerilen satış, Polonya'nın mevcut eski Komuta Fırlatma Birimlerini yükseltip savunma envanterini artırarak mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini geliştirecek, böylece Polonya'nın egemenlik alanını koruma kabiliyetini güçlendirecek ve NATO gerekliliklerini karşılama yeteneğini artıracaktır.”

POLONYA-KİEV ORTAKLIĞI

Ayrıca perşembe günü, Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın Ukrayna ordusunun Polonyalı asker ve mühendisleri insansız hava aracı savunma yöntemleri konusunda eğitmesi için Kiev ile bir işbirliği anlaşması imzalayacağını söyledi.

NATO-RUSYA GERİLİMİNDEN SONRAKİ HAFTA

Bu açıklama, Polonya ve NATO güçlerinin, komşu Ukrayna'ya yönelik Rus hava saldırısı sırasında ülkenin hava sahasını ihlal eden 20'den fazla insansız hava aracını düşürmesinden sadece bir hafta sonra geldi.

10 Eylül'deki olay, Polonya ve NATO güçlerinin ilk kez çatışmaya karıştığı olaydı. Ukrayna, Moskova'nın Batı'nın saldırganlığa tepki verme istekliliğini test etmek için insansız hava araçları saldırıları kullandığını iddia etti.

Rusya, güçlerinin Polonya hedeflerini vurma niyetinde olmadığını ve hava saldırısı sırasında Ukrayna'ya saldırdığını söyledi.

DANİMARKA DA SİLAH ALIYOR

Danimarka da bu hafta, Rusya'yı caydırmak için ilk kez uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar satın alacağını duyurdu. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bunu “Danimarka savunma politikasında bir paradigma değişikliği” olarak nitelendirdi.

Frederiksen, yakın bir saldırı tehlikesi olmasa da Rusya'nın “önümüzdeki yıllarda” Danimarka için bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

“Bu silahlarla savunma güçleri, uzun menzilli hedefleri vurabilir ve örneğin düşman füze tehditlerini etkisiz hale getirebilir” dedi.

UKRAYNA’YA 3,6 MİLYAR DOLARLIK SİLAH GİDECEK

Bu arada Ukrayna, NATO ülkelerinin ABD kaynaklı silah ve teknolojinin Kiev'e transferini finanse etmesine olanak tanıyan yeni bir mekanizma olan Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi girişimi aracılığıyla yakında 3,5-3,6 milyar dolar değerinde silah almayı umuyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dünya
Son dakika | Ege'de Türk-Yunan gerilimi: Ankara Atina'yı bir kez daha uyardı!
Son dakika | Ege'de Türk-Yunan gerilimi: Ankara Atina'yı bir kez daha uyardı!
Şara İsrail'le anlaşmaya yakınız demişti: HTŞ'li bakandan ABD'ye yaptırım ziyareti
Şara İsrail'le anlaşmaya yakınız demişti: HTŞ'li bakandan ABD'ye yaptırım ziyareti