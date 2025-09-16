Rusya NATO ülkelerine girmişti: Polonya'ya bir şok daha başkentte imha edildi!

Rusya NATO ülkelerine girmişti: Polonya'ya bir şok daha başkentte imha edildi!
Polonya geçen hafta Rusya'nın hava sahasını ihlalin ardından başkent Varşova'daki hükümet binalarının üzerinde dron görüldüğünü açıkladı. Dronlar imha edilirken olay kapsamında Rusya'nın yakın müttefiki Belarus vatandaşı olduğu belirtilen 2 kişi yakalandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Polonya'nın başkenti Varşova'daki hükümet binalarının üzerinde dronlar görüldükten sonra iki Belaruslu'nun gözaltına alındığını ve insansız hava aracının Devlet Koruma Servisi (SOP) tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

“SOP, (Parkowa Caddesi'ndeki) hükümet binaları ve Belweder Sarayı üzerinde uçan bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. İki Belaruslu gözaltına alındı. Polis, olayın koşullarını araştırıyor.”

BAKANLIK DOĞRULADI

İçişleri ve İdare Bakanlığı sözcüsü Karolina Gałecka, haber sitesi Interia ile yaptığı röportajda bu bilgiyi doğruladı.

Son Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedirSon Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedir

Devlet Koruma Servisi Komutanı sözcüsü Albay Boguslaw Piorkowski de Onet'e, başbakanın bildirdiği olayın “yakın zamanda” meydana geldiğini doğruladı.

Belweder Sarayı'nda görevli Devlet Koruma Servisi memurlarının bina üzerinde uçan bir nesne gözlemlediklerini ve harekete geçtiklerini, bunun sonucunda iki Belarus vatandaşının gözaltına alındığını söyledi. Olayın ayrıntıları soruşturuluyor ve polis davayı ele alıyor, diye ekledi.

Ankara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladıAnkara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladı

Rus insansız hava araçları, 9-10 Eylül gecesi Polonya hava sahasını defalarca ihlal etti. Doğrudan tehdit oluşturanlar, Polonya ve müttefik uçakları tarafından düşürüldü. Aynı hafta Rus dronlarının yine NATO üyesi olan Romanya'nın da hava sahasını ihlal ettiği iddia edildi.

RUSYA İLE TATBİKAT YAPIYORLARDI

Bu arada, Perşembe günü itibarıyla, Cuma günü başlayan ve Salı günü Belarus'ta sona erecek olan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı “Zapad-2025” nedeniyle, Belarus ile tüm sınır geçişleri bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

Piorkowski, Polsat News TV'ye tesislerin tehdit altında olmadığını söyledi. “Memurlarımız insansız hava aracını gördü ve komutana haber verdi. Bir devriye gönderildi ve insansız hava aracı operatörlerini ‘suçüstü’ yakaladı” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

