Ankara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladı

Ankara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladı
Yayınlanma:
Eylül ayının başlarında basında Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerini iade etmek veya satmak istediği iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı resmî bir açıklama yapmazken Rusya'da yer alan ve Türk kaynaklara dayandırılan bir haberde Ankara'nın böyle bir niyeti olmadığı belirtildi ve iddialar yalanlandı.

Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti’nin, Türk yetkililere dayandırdığı haberde, basında yer alan, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmek istediğine dair iddiaların yalanlandığını duyurdu.

Bir Ankara yetkilisi, ajansa, “Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini satmayı veya iade etmeyi düşündüğüne dair haberler gerçek değil. “Bu haberleri nereden aldınız? Böyle bir durum yok” açıklamasını yaptı.

Şara, Ankara ve Rusya ile silah pazarlığındaŞara, Ankara ve Rusya ile silah pazarlığında

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Eylül ayı başında yayımlanan bir haberde yer alan iddialar, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Triumph'ları iade edebileceğini veya başka bir ülkeye satabileceğini bildiriyordu.

Savunma Bakanlığı’ndan ise haberlere ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

2017 yılında Rusya ve Türkiye, 2,5 milyar dolar tutarında bir S-400 alay seti için sözleşme imzaladı ve bu sistem 2019’da teslim edildi.

Son Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedirSon Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedir

'RUSYA HİZMETİ DEVAM ETTİRMEYE HAZIR'

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitry Shugaev, daha önce gazetecilere verdiği bir demeçte, “Moskova, Ankara'ya daha önce tedarik edilen S-400 hava savunma füze sistemleri için kapsamlı bir hizmet sunuyor ve askeri-teknik işbirliğinin diğer konularını görüşmeye hazır” demişti.

F-35'İN ÖNÜNÜ AÇABİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Türkiye’nin S-400'leri iade etme veya satma fikrinin yer aldığı haberlerde bu yolun Ankara için F-35 teslimatının da önünü açabileceği kaydediliyordu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Dünya
Son Dakika | Irak'tan "Arap NATO'su" önerisi
Son Dakika | Irak'tan "Arap NATO'su" önerisi
FBI ABD’yi sarsan suikastta mektup detayını açıkladı
FBI ABD’yi sarsan suikastta mektup detayını açıkladı