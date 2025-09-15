Ankara'nın S-400'leri satmak istediği iddia edilmişti: Türk yetkililer Rusya'ya açıkladı

Rusya devlet haber ajansı RIA Novosti’nin, Türk yetkililere dayandırdığı haberde, basında yer alan, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemlerini Rusya’ya iade etmek istediğine dair iddiaların yalanlandığını duyurdu.

Bir Ankara yetkilisi, ajansa, “Türkiye’nin Rus S-400 sistemlerini satmayı veya iade etmeyi düşündüğüne dair haberler gerçek değil. “Bu haberleri nereden aldınız? Böyle bir durum yok” açıklamasını yaptı.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA YAPILMADI

Eylül ayı başında yayımlanan bir haberde yer alan iddialar, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Triumph'ları iade edebileceğini veya başka bir ülkeye satabileceğini bildiriyordu.

Savunma Bakanlığı’ndan ise haberlere ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

2017 yılında Rusya ve Türkiye, 2,5 milyar dolar tutarında bir S-400 alay seti için sözleşme imzaladı ve bu sistem 2019’da teslim edildi.

'RUSYA HİZMETİ DEVAM ETTİRMEYE HAZIR'

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitry Shugaev, daha önce gazetecilere verdiği bir demeçte, “Moskova, Ankara'ya daha önce tedarik edilen S-400 hava savunma füze sistemleri için kapsamlı bir hizmet sunuyor ve askeri-teknik işbirliğinin diğer konularını görüşmeye hazır” demişti.

F-35'İN ÖNÜNÜ AÇABİLECEĞİ KONUŞULUYORDU

Türkiye’nin S-400'leri iade etme veya satma fikrinin yer aldığı haberlerde bu yolun Ankara için F-35 teslimatının da önünü açabileceği kaydediliyordu.