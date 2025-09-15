Son Dakika | Kremlin: NATO Rusya ile savaş halindedir

Kremlin Basın Sekreteri Dmitry Peskov, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorsky tarafından yapılan Ukrayna toprakları üzerinde NATO’nun uçuşa yasak alan oluşturması önerisinin ve NATO’nun Rusya ile savaş halinde olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından NATO’nun Rusya ile savaş halinde olduğunu söyledi.

'NATO FİİLEN SAVAŞA DAHİL OLMUŞTUR'

Peskov, yaptığı değerlendirmede “NATO, Rusya ile savaş halindedir. Bu çok açık ve ek kanıta gerek yok. NATO, Kiev rejimine doğrudan ve dolaylı destek sağlayarak fiilen bu savaşa dahil olmuştur” ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV 'SAVAŞ ANLAMINA GELİR' DEMİŞTİ

Polonya Dışişleri Bakanı'nın ifadelerine bugün daha erken saatlerde cevap veren Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise NATO ülkelerinin Rus insansız hava araçlarını düşürme olasılığının, NATO ile Rusya arasında savaş anlamına geleceğini söylemişti.

“Cidden, Kiev ve diğer aptalların ‘Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge’ oluşturma ve NATO ülkelerinin insansız hava araçlarımızı düşürmesine izin verme gibi kışkırtıcı fikrini uygulamak tek bir anlama gelecektir: NATO'nun Rusya ile savaşı.”

NE OLMUŞTU

Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlerken bazı dronlarının NATO üyesi Polonya hava sahasına girdiği iddia edildi. Hava sahası ihlaline karşı NATO savaş jetlerinin kaldırılmasının ardından dronlar düşürüldü ve Polonya NATO'nun 4'üncü maddesini tetikleyerek üye ülkeleri toplantıya çağırdı. Rusya ise bilerek bir ihlal yapıldığı iddialarını reddetti.

POLONYALI BAKANIN ÖNERİSİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Polonya tartışmaları bitmemişken Rus dronlarının yine NATO üyesi Romanya'nın hava sahasına girdiği belirtildi. Dronlara karşı yine uçak kaldırılırken Batılı ülkelerden Rusya'ya tepki yağdı. Rusya'nın Romanya Büyükelçisi ihlal iddialarını reddederek, olayı "Kiev'in provokasyonu" olarak tanımladı. Tartışmalar sürerken Polonya Dışişleri Bakanı’nın NATO sınırından sonra Ukrayna topraklarında “uçuşa yasak bölge” oluşturma önerisinin ardından Rusya’dan peş peşe açıklamalar geldi.