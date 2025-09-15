Son Dakika | Rusya'dan NATO ile savaş açıklaması

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski’nin NATO’nun Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bir bölge oluşturulmasına ilişkin açıklamasına cevap veren eski Rusya Devlet Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Telegram üzerinden konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Cidden, Kiev ve diğer aptalların ‘Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge’ oluşturma ve NATO ülkelerinin insansız hava araçlarımızı düşürmesine izin verme gibi kışkırtıcı fikrini uygulamak tek bir anlama gelecektir: NATO'nun Rusya ile savaşı.”

'NATO GİRİŞİMİ BENİ EĞLENDİRİYOR'

Rusya'nın Polonya ve Romanya'da yaptığı iddia edilen hava sahası ihlallerinin ardından NATO'nun "doğu sınırını korumak" amacını taşıyan operasyonu hakkında da yorum yapan Medvedev, "'Güçlü Avrupa girişimi ‘Eastern Sentry’'”nin kendisini "eğlendirdiğini" belirtti. Medvedev Ukrayna'ya yardım için oluşturulan Batı inisiyatifi hakkında ise “Görünüşe göre 'istekli koalisyon'dan geriye kalan tek şey bu” dedi.

NATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdi

NE OLMUŞTU

Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı düzenlerken bazı dronlarının NATO üyesi Polonya hava sahasına girdiği iddia edildi. Hava sahası ihlaline karşı NATO savaş jetleri kaldırıldı. Polonya NATO'nun 4'üncü maddesini tetikleyerek üye ülkeleri toplantıya çağırdı. Rusya ise bilerek bir ihlal yapıldığı iddialarını reddetti.

RUSYA 'KİEV'İN PROVOKASYONU' DEDİ

Polonya tartışmaları bitmemişken Rus dronlarının yine NATO üyesi Romanya'nın hava sahasına girdiği belirtildi. Dronlara karşı yine uçak kaldırılırken Batılı ülkelerden Rusya'ya tepki yağdı. Rusya'nın Romanya Büyükelçisi ihlal iddialarını reddederek, olayı "Kiev'in provokasyonu" olarak tanımladı.

Rusya Romanya’ya girmişti: Rus yetkililer geri adım atmadı

İhlal iddialarının ardından Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, NATO'nun Ukrayna sınırları içerisinde uçuşa yasak bir alan oluşturabileceğini önermişti.