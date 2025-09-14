NATO jetleri havalandı: Rusya Polonya'dan sonra Romanya'ya da girdi

NATO üyesi Romanya'nın savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin, Romanya sınırına yakın Ukrayna altyapısına yönelik Rus hava saldırılarını izlemek için iki F-16 uçağı görevlendirdiği belirtildi.

Yaklaşık 20 dakika sonra, Romanya hava sahasında Rus dronları tespit edildiği öne sürülüyor.

Romanya Dışişleri Bakanı Oana-Silvia Toiu, sosyal medyada Romanya Hava Kuvvetleri'nin, herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadan ülkeden ayrılmadan önce 50 dakika boyunca Rus insansız hava aracını Romanya hava sahasında takip ettiğini söyledi.

Bakan, bu ihlali “kabul edilemez ve pervasız” olarak nitelendirdi.

NÜFUSLU BÖLGELER ÜZERİNDE UÇMADI

Savunma bakanlığı, dronun nüfuslu bölgelerin üzerinden uçmadığını ve insanların güvenliğine acil bir tehlike oluşturmadığını söyledi.

Pazar sabahı itibarıyla, Rus savunma bakanlığı Romanya'nın açıklamalarına kamuoyuna bir yanıt vermedi.

Son Dakika | Rusya'nın dünyayı sarsan hamlesinden sonra BM'den flaş adım

Bu kısa süreli ihlal, bir düzineden fazla Rus dronunun Polonya hava sahasına girmesinden birkaç gün sonra meydana geldi. Bu ihlalin hemen ardından NATO bu dronları düşürmek için birçok savaş uçağı görevlendirilmişti.

Yetkililer, geçen hafta Polonya'da meydana gelen olayın, NATO tarihinde ilk kez ittifak savaş uçaklarının bir üye ülkenin hava sahasında düşman hedeflerine saldırdığı olay olduğunu söyledi.

POLONYA NATO MADDESİNİ TETİKLEMİŞTİ

Bu olay, Polonya hükümetinin NATO anlaşmasının 4. maddesini tetiklemesine sebep oldu.

Bu madde, bir üye ülke tehdit altında olduğunda devreye giren ve ittifak içinde ülkenin güvenliğine karşı tehdit olup olmadığına ilişkin resmi bir tartışma başlatılan, nadiren kullanılan bir mekanizmadır.

Rusya, Polonya'yı hedef aldığını reddetti ve insansız hava araçlarının navigasyon sistemleri bozulduktan sonra rotadan saptığını söyledi.

Rusya’dan 3. Dünya Savaşı’nı tehdit edecek sınama: Meğer bu yüzden Polonya'ya girmişler

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Cuma günü BM Güvenlik Konseyi toplantısında “Polonya topraklarında işaretlenmiş hiçbir hedef yoktu” dedi. Ayrıca, Rusya'nın insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına ulaşma kapasitesine sahip olmadığını iddia etti. Ancak teknik verilere göre bu doğru değil.

ZELENSKY DE DAHİL OLDU

Cumartesi günü Rusya'nın Romanya'ya dron saldırısı hakkında sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rus ordusunun “dronlarının nereye gittiğini ve havada ne kadar süreyle çalışabileceğini tam olarak bildiğini” söyledi.