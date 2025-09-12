Rusya’dan 3. Dünya Savaşı’nı tehdit edecek sınama: Meğer bu yüzden Polonya'ya girmişler

Litvanya, Polonya ve Ukrayna dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, “Bu, benzeri görülmemiş bir provokasyon ve gerginliğin tırmanmasına neden olan kasıtlı ve koordineli bir saldırıydı” ifadeleri kullanıldı.

Polonyalı yetkililere göre, silahsız olarak bilinen Rus dronları, salı gecesi geç saatlerden çarşamba sabahına kadar Polonya hava sahasını 19 kez ihlal etti. Bunar karşı NATO savaş uçakları havalandı ve en az üç insansız hava aracı düşürüldü.

‘RUSYA İSTİHBARAT ELDE ETTİ’

Rusya'nın Polonya'nın egemen hava sahasını kasıtlı olarak ihlal ettiği kanıtlanmamış olsa da ihlal, Rusya'nın Ukrayna'ya geniş çaplı bombardımanı sürerken meydana geldi ve Avrupalı yetkililer, birden fazla insansız hava aracının rotasından sapmasının çok olası olmadığını söylediler.

Uzmanlar, bu ihlal ve Polonya ile müttefiklerinin tepkisi sayesinde Rusya'nın NATO'nun üyelerinden birinin toprak ihlaline verdiği tepki hakkında istihbarat elde etmesine olanak sağladığını söyledi.

'NATO TESTİ GEÇTİ'

Eski ABD Başkanı Biden yönetiminin Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi'nin baş yardımcısı olarak görev yapan ve daha önce Polonya dahil birçok ülkede füze savunma sistemlerinin yerleştirilmesi konusunda baş müzakereci olan Frank Rose, Washington Post’a “NATO/Polonya'nın tepkisi çok hızlı ve etkiliydi” dedi.

Rose, “Ruslar NATO'yu test etmeye çalışıyorsa, NATO bu testi başarıyla geçti” dedi.

RUSYA SINIRINDAKİ ÜLKELER İKNA OLMADI

Yine de Litvanya, Polonya ve Ukrayna dışişleri bakanları birlikte Lublin Üçgeni olarak bilinen NATO'nun Rusya sınırındaki doğu ucundaki en savunmasız ülkelerinin savunmaya hazır olduğuna tam olarak güvenmediklerini ifade ettiler.

Bakanlar, “Ortaklarımızdan Ukrayna'nın hava savunmasını acilen güçlendirmelerini ve NATO ile [Avrupa Birliği]'nin doğu kanadını güvence altına alma çabalarında Litvanya ve Polonya'ya destek olmalarını istiyoruz” dedi.

“Sadece yeterli ve güçlü bir tepki, daha fazla gerginliği önleyebilir.”

5’İNCİ MADDE TETİKLENMEDİ

Rusya'nın Polonya'ya yönelik herhangi bir silahlı saldırısı, ABD liderliğindeki ittifakın tüm gücünün dahil olduğu Ukrayna savaşının dramatik bir şekilde tırmanmasına neden olabilir.

NATO anlaşmasının 5. maddesi, bir müttefike yönelik saldırının tüm müttefiklere yönelik bir saldırı olduğunu belirtiyor, ancak Polonya'nın yardım talebinde bulunması ve diğer 31 müttefikin ortak savunma maddesi kapsamında harekete geçmeyi oybirliğiyle kabul etmesi gerekmekte.

Polonya Başbakanı Donald Tusk çarşamba günü yaptığı açıklamada, 5. maddeyi uygulamak yerine, ülkesinin anlaşmanın 4. maddesini yürürlüğe koymasını talep ettiğini ve bunun üzerine müttefikler arasında bir ülkenin tehdit altında olup olmadığına dair istişarelerin başlatıldığını söyledi.

NATO LİDERİNDEN SAVUNMAYA HAZIRIZ AÇIKLAMASI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte çarşamba günü, NATO müttefiklerinin “müttefik topraklarının her santimetresini savunmaya kararlı” olduğunu söyledi, ancak Rusya'yı kasıtlı bir saldırı ile suçlamaktan kaçındı ve bunun yerine değerlendirmenin devam ettiğini belirtti.

Müttefikler, daha önce hava sahası ihlali iddialarına temkinli tepki göstermiş ve dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğine sahip olan Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmeye tereddüt etmişti.

Ancak Avrupalı yetkililer Perşembe günü, Rusya'nın niyetinden şüphe duymadıklarını söylediler.

‘RUSYA HİÇBİR ŞEYİ TESADÜFEN YAPMAZ’

Polonya sınırına yakın Ukrayna'nın Lviv kentinin belediye başkanı Andriy Sadovyi perşembe günü Facebook'ta “Polonyalı dostlarımıza bir tavsiyem var” diye yazdı.

“Biz Ukraynalılar kendi deneyimlerimizden biliyoruz ki Rusya hiçbir şeyi tesadüfen yapmaz.”

AVRUPA’DAN TEPKİ YAĞDI

Bu arada, Avrupa'da bu ihlale yönelik öfke tüm kıtaya yayıldı.

Hollanda hükümeti, Rus yetkililerin yalanladığı olayla ilgili endişelerini dile getirmek için Rus büyükelçisini çağırdığını açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel Perşembe günü X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı

“Rusya'nın Polonya hava sahasını pervasızca ihlal etmesi Avrupa güvenliğini tehdit ediyor” diye yazdı. “Bu nedenle bugün Rus büyükelçisini çağırarak bu eylemleri en şiddetli şekilde kınadığımızı açıkça belirttim. NATO müttefikimiz Polonya'nın arkasında duruyoruz.”

RUSYA ‘OLAYI UYDURUYORLAR’ DEDİ

Rus yetkililer perşembe günü iddiaları reddetti ve Batı'yı olayı uydurmakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Polonya'nın hava sahasında görünen insansız hava araçlarının Rusya'nın müdahalesiyle ilgili kanıtı olmadığını söyledi.

Zakharova, “Kanıt yok” dedi. “Bu yüzden bunu desteklemiyorlar. Kanıtları olsaydı, bunu desteklerlerdi.”

POLONYA İNCELEMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ancak Polonyalı savcılar, daha ayrıntılı adli analiz için dron enkazını topladıklarını söylediler.

NATO üyesi ülkeler arasında gayri safi yurtiçi hasılasının en büyük kısmını savunmaya ayıran Polonya, Rusya'nın saldırganlığı karşısında ordusunu daha da güçlendirmek için çaba içerisinde. Başkan Donald Trump, başka yerlerde askeri kesintiler yaparken, Rus insansız hava aracı olayından önce bile Polonya'ya daha fazla Amerikan askeri gönderebileceğini ima etmişti.